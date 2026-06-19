皆さん、忘れてはいないでしょうか？こんどの日曜日、6月21日は“父の日”です。



母の日に比べると忘れられがちな「父の日」ですが、みなさんはどのように感謝を伝えているのか。街の声を聞きました。



【日髙キャスター】

「父の日。街のみなさんはどんな風に過ごすのか調査します！」



【まちの人】

「ビールをあげてますね。毎日飲んでいるので。手配済みです、もう渡すだけ」





まちの人に聞いてみると

【まちの人】

「父の日」「え、マジ？すごい」

「LINEでありがとう～って」



日頃の感謝を込めてメッセージや贈り物をする人がいる一方で……



【まちの人】

「ちょっと忘れていました」



【まちの人】

「（父の日の贈り物は）あんまりしてない…（父親が）お仕事とかでいないから」



「（父親と）そんなにしゃべらないから」



忘れてしまっていた、という人も。

受け取る側のお父さんたちは

受け取る側のお父さんたちは‥‥‥



【まちの人】

「あまり何も期待していないです。ふだん一緒にいるので」



【まちの人】

「でも母の日ほどあれですよね。あまりクローズアップされていないですよね。いまいちね。残念ながら」



【まちの人】

「父の日なんだ、うそやばいな。期待しちゃう期待しちゃいます！」



【まちの人】

「長女が2年前に初めてそういうので意識して買ってくれたんです。タンブラーとお箸を買って来てくれたのが。初めてこどもが自分で考えて母親も知らなかったらしくて。それはうれしかったです」

民間のマーケティング会社が行った調査によると母の日・父の日に何かをする人は母の日では64.6パーセント。



父の日では57.6パーセントと父の日がやや少ない結果となりました。



【まちの人】

「お母さんにプレゼントとかお花とか渡していたんですけど父の日はなんか少し流れちゃっていました…私の中で。何あげたらいいのかわからないはありそうです」





人気のギフトは？

一方こちらは父の日商戦真っ只中、新潟市内の百貨店。



いま父の日ギフトのキーワードとなっているのが「日常で使えるちょっといいもの」。



例えばポロシャツ。これまでは仕事で使えるワイシャツが人気でしたが仕事でも休みの日でも使えるより「日常感」のあるものが人気に。



さらに……



【記者リポート】

「おしゃれなマウスウォッシュに歯磨き粉……なんとこれらは今父の日の贈り物として人気だということです」



毎日のお手入れに使える歯磨き用品やひげ剃り用のシェービングなども売れ行きが良いということです。



【新潟伊勢丹 紳士スポーツアシスタントバイヤー 村木美羽さん】

「本当のことをお話しますと母の日のほうが盛り上がりはあって、それに比べて父の日は盛り下がってる感じはあるんですけど日々の感謝の気持ちを込めて父の日も忘れずに喜ぶ商品を一緒にお考え出来たら」



まもなく父の日。プレゼントでも、一言のメッセージでも。日頃伝えられない「ありがとう」を届けるきっかけとして父の日を過ごしてみるのもいいかもしれません。



（2026年6月18日放送「夕方ワイド新潟一番」県内ニュースより）