「ストレイン」のサンプリングイベントをルミネ有楽町で開催！シャンプー＆トリートメント2種のお試しもらえる《6月20日・21日》

Aiロボティクスが展開するストレートヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」は、2026年6月20日・21日の2日間、ルミネ有楽町 ルミネパサージュでサンプリングイベントを開催します。

髪質に合わせた2種類を試せる

「Straine」は、毛髪構造を深く研究することで導き出した"ストレート処方"に特化したヘアケアブランド。普通〜太い髪向けの「BASIC」と細い髪向けの「SOFT」が展開されています。

「BASIC」は、硬さや広がりが気になりやすい髪も、柔らかくまとまりのある質感へ整えてくれます。

「SOFT」は、髪内部への浸透力を高めることで、軽やかさを保ちながらうねりを整え、ふんわりとしたハリ・コシのある仕上がりに。

今回のサンプリングイベントでは、「BASIC」「SOFT」のシャンプー＆トリートメントをそれぞれ1回分をセットにしたお試しサンプルがもらえます。

配布されるのは、『ストレートシャンプー』『ストレートトリートメント』の「BASIC／ホワイトブロッサムの香り」と「SOFT／ベリーブロッサムの香り」。それぞれ10mL入りです。

湿気や汗の影響で髪が広がりやすく、まとまりにくくなるこれからの季節。ヘアケアアイテム選びの参考になるかもしれません。

サンプリングイベントは、6月20日・21日の11時から18時まで実施。会場は、ルミネ有楽町 ルミネパサージュ（東京都千代田区有楽町2-5-1）です。

参加費は無料。

サンプリングはなくなり次第終了します。また、内容は予告なく変更になる可能性があります。

東京バーゲンマニア編集部