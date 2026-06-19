【北区小学校火災】窓から飛び出し4階のひさしに身を寄せあって…近隣住民が見た「命懸けの避難」現場

子供たちが校内に置き去りに

閑静な住宅街が一時、騒然となった。6月19日午前11時ごろ東京・北区にある滝野川第三小学校で火災が発生した。同学校の全児童は約340人。三限目の授業が行われていた真っただ中の出来事だった。

「東京消防庁によれば音楽室を含むおよそ200平方メートルが燃えました。火の手がはやく、複数の小学生が校舎から逃げ遅れてしまった。70台以上の消防車が出動し、救出と消火活動が行われました。昼ごろには全員が助け出されましたが、児童ら11人が煙を吸ったなどで病院に搬送されました。ストーブの定期の点検中に発火した可能性があるとして、警視庁が原因を調べています」（全国紙社会部記者）

火元となったストーブは音楽準備室に置かれていた。火災発生時、隣の音楽室では5年生が授業をしていたという。近隣住民は、炎から逃れようとする子供たちの必死な姿を目撃していた。

「一部の子供たちは４階の窓の外のひさしの上に逃げていました。子供たちのすぐ横まで火の手がせまっており、煙もすごかったです。児童15名ほどが口を押さえてうずくまっており、おびえていました。しばらくすると破裂音が響き、建物の一部が燃え落ちていくのが見えました。だんだんと炎が迫り、建物の一部が崩れ落ちた瞬間には、児童たちの悲鳴が上がっていました」

火は徐々に大きくなり、子供たちの頭上の窓から煙が立ちのぼる瞬間もあった。教員が煙の出る窓を押さえるなどしていたが、パニックに陥って泣いている子や助けを求め手を振っている子もみられた。

「教員は、『大丈夫だ、すぐ助けがくる』と叫んでいました。その後、10分くらいすると救助隊が4階のひさしに到着し、はしごをかけて隣の建物へと誘導を始めました。ただ、救助隊員が一人ずつ付き添ってはしごを降りていたため救助には結構、時間がかかっていました。火の手がすぐそこまで迫っていたため、見守るこちらも本当にヒヤヒヤしましたが、全員救助されて本当に良かったと思います」（近隣住民）

消防と学校側の必死の救助のおかげで、一人の犠牲者も出なかったことは不幸中の幸いであったといえよう。

【YouTube】FRIDAYデジタルでは、『【緊急動画】生徒たちは取り残され…北区小学校火災”緊迫”救出劇』と題して、東京都北区滝野川にある『滝野川第三小学校』で火の手が上がる中、黒煙に包まれた校舎に取り残された児童たちの”緊迫救出”現場を撮影した動画を公開する。