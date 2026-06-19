歌手の小柳ルミ子(73)が18日、自身のインスタグラムを更新。高級外車＆黒レザーのスタイリッシュなカットを公開した。



【写真】「まるでポスター」車もモデルもカッコいい

「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」とつづり、装飾の施された上下黒皮のファッションで黒いマセラティのボンネットに腰掛けている姿などを披露した。



ド派手な衣装については、「久し振りのルミコーデは全て私服です 30年以上昔 パリのヴェルサーチェで購入した黒レザーのセットアップ(30年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのが嬉しかったです)」と説明。変わらぬスレンダースタイルに映える「ゴールドアクセサリーと黒ロングブーツはパリのCHANEL本店で購入」と紹介した。



続けて、「イタリア車のマセラティに触れ パリ イタリアの服を纏うと大好きなヨーロッパに行った気分になります」と充実した撮影を振り返り、「メッシも好きなマセラティ…乗ってみたいなぁ」と結んだ。



X(旧ツイッター)で連日、観戦スケジュールを公開し、開催中のW杯をはじめ数多くの試合を視聴するサッカー好きとして知られる小柳は、自他共に認めるアルゼンチン代表のメッシ“推し”。欧州CLでメッシの育ったバルセロナの試合以外を見るときは、メッシを尊敬していると発言している選手のクラブに肩入れしてしまうほどだ。そのメッシもかつてマセラティの白いグランツーリスモを所有。背番号にちなんだ「1010」のナンバーが話題となった。



一見、サッカーと無関係の「車とファッション」の撮影でも推しを思ってしまう小柳の“愛”に、ファンからは「素敵過ぎます。メッシ愛溢れてますねぇ」と感嘆の声。また、長年キープし続ける美スタイルに「超～！カッコイイ 綺麗だしスタイリングも完璧です」「えーーっ、私服ですか？さすがルミ子さんです」「ポスターみたい」と称賛のコメントも集まっている。



（よろず～ニュース編集部）