モデルの安座間美優(39)が19日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの思い出ショットを公開した。



【写真】足長～い！ さすがのスレンダー美ボディ

「Hawaiiへ行ってきました」とつづり、動物園で愛息を抱きながらゾウを眺める後ろ姿やタイル画の前でのポーズ、アイスを手にした街角スナップ、芝生で子どもと戯れる様子などを投稿。「特に何をすると決めるわけでもなく ただただ毎日のんびりと贅沢な癒しの時間を過ごしました」と常夏の島での日々を振り返り、「またゆっくり行きたいなぁ」と懐かしんだ。



波打ち際で息子を抱っこするスラリとした水着姿も公開。雑誌「セブンティーン」「non―no」「CanCam」「AneCan」などの専属モデルを経て「STORY」7月号でもモデルとして登場するスタイルの良さは、ママになっても健在だ。



沖縄出身の安座間はモデルのほか、キャンペーンガールやTV、CMで活躍。2003年にはTBS系で放送された実写版「美少女戦士セーラームーン」で北川景子らと共演した。23年9月に結婚を報告し、25年6月に第1子男児出産を発表した。書道８段の達筆でインスタではしばしば美文字を公開している。



（よろず～ニュース編集部）