ニューヨークのタイムズ・スクエアで現地時間6月11日に放映された

日本サッカー協会（JFA）は現地時間6月11日、ニューヨークのタイムズ・スクエアにて、日本代表の応援ムービーを放映したと発表した。

ファンからも「すげえことになってる！」「カッコよくて感動」と反響を呼んでいる。

今回の応援ムービー放映は、SNSやJFA公式アプリ、日本各地のメッセージスポットから集まった応援のチカラによるもの。対象となるSNS投稿へのいいね、リプライ、リポストや、各種メッセージ投稿および記入などのアクションが目標数を突破したことで実現した。

最高の景色を目指す日本代表に最高の応援を届ける映像には、ファンから寄せられたメッセージや、コラボしている漫画ワンピースのキャラクターであるルフィ、オフィシャルアンバサダーを務めるボーイズグループ「JI BLUE」が登場した。

JFAは放映時の様子を公式Xにて公開しており、SNS上では「すごー！」「胸熱」「ガチ泣きした」「最高でしかない」「なんと！めちゃかっけえ！」「タイムズ・スクエアに流れてるのすごい」「すごすぎて涙」「あの有名なタイムズ・スクエアにJI BLUEいんのやばすぎ」「えぐ、泣いた」「タイムズ・スクエアにJI BLUEだ！」「NYにJIBLUE！？」「え、これすごい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）