７人組グローバルボーイズグループ「ＮＡＺＥ」（ネイズ）が１９日、都内でデビューショーケースを行った。

韓国、日本、タイ出身のメンバーで構成された「ＮＡＺＥ」は、デビュー前にもかかわらず、１月期に中村倫也が主演したＴＢＳ系連続ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」に“本人役”で出演し話題に。韓国の弱小芸能事務所に所属する７人の練習生が夢をかなえるストーリーさながらに、ドラマから現実へと展開する成長物語が注目を集めている。

５月４日に韓国でミニアルバム「ＮＡＺＥ」でデビュー。この日はデビュー後初めて日本でのパフォーマンスとなった。アトは「ドラマを終えて正式にデビューしました。本当のＮＡＺＥとしてごあいさつすることができてうれしい。みなさんと一緒に幸せな時間を過ごしていけたら」。ショーケース前と終了後の場内アナウンスも７人自らが担当。客席から登場するなど、ファンサービスいっぱいの空間となった。

「ＴＨＩＳ ＩＳ ＮＡＺＥ」と銘打たれたショーケースでは、ミニアルバムのタイトル曲「Ｐｅｏｐｌｅ Ｔａｌｋ」や、ドラマの劇中歌「Ｗａｎｄｅｒｌｕｓｔ」など５曲を披露。ドラマでプロデューサー役だった中村のほか、マネジャー役の池田エライザ、ライバルグループのセンター役の岩瀬洋志らがボイスメッセージを寄せるサプライズもあり、ユンギは「思い出がよみがえりました」と幸せそうに話した。

今後、日本でもデビュー予定。ボイスメッセージで中村が「数か月前、私は彼らに『夢じゃ飯は食えない』というセリフを言いました。でも、我々パフォーマンスをする人間は夢追い人だと思います。そして夢を見せる人であるべきだとも思います。夢に向かって、そのスタートラインから夢に向かってスタートラインから一歩一歩歩き出したＮＡＺＥのみんな、これからも我々ファンにバカでかい夢を見せてください」とエールを送ると、メンバーは大感激。キムゴンが「バカでかい夢を見せます！」と宣言した。

約１時間のステージ。ユウヤはも「日本のファンの方にただいまって伝えたい。これからもっとたくさん、僕たちは成長して単独ライブを絶対します。約束です！」と再会を誓っていた。

◆ＮＡＺＥ 韓国の「Ｃ９ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」所属の７人組で、メンバーはカイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク。ドラマの出演で話題を集め、デビューミニアルバム「ＮＡＺＥ」は発売初週で約１３万枚を記録。日本でも５月１８日付のオリコンデイリーランキング１位を記録した。