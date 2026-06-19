7人組グローバルボーイズグループのNAZE（ネイズ）が19日、都内でデビューショーケース「THIS IS NAZE」を開催した。

今年1月から3月まで放送されたTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」にメインキャストとして出演した、日本、韓国、タイ出身のメンバーで更生された7人組。5月にミニアルバム「NAZE」で韓国デビューを果たし、この日が日本での初のショーケースとなった。カイセイ（22）は「日本でデビューショーケースができてうれしい。日本に戻ってこられてうれしいです」と喜んだ。

ステージではアルバムのタイトル曲「People Talk」やドラマの劇中歌「Wanderlust」など5曲をパフォーマンスし、会場を沸かせた。アト（20）は「『DREAM STAGE』を終えて、正式にデビューしました。本当のNAZEとしてごあいさつできて本当にうれしいです」と喜びを伝え、ユウヤ（19）は「日本のファンの方にただいまと伝えたい。『DREAM STAGE』から応援してくれた皆さんや、デビューして知ってくれた方など、皆さんに会えてうれしいです」と話した。

さらに、「DREAM STAGE」で共演した岩瀬洋志（22）池田エライザ（30）中村倫也（39）からのメッセージも届き、中村からは「数カ月前、皆さんに『夢じゃ飯は食えない』というセリフを言ったけど、我々は夢追い人で、夢を見せる人。これからもファンにバカでかい夢を見させてください」とエールを受けた。今後日本でもデビューする予定だといい、キムゴン（19）は「バカでかい夢を見せます」と高らかに宣言。ユウヤは「もっと成長して、絶対に単独ライブをします」と日本での目標を掲げた。