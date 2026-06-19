どうなる？北陸新幹線の敦賀以西ルート

北陸新幹線の敦賀より西ルートを再検証している与党整備委員会は19日、国土交通省から新たな試算の説明を受けました。

次回、総合的にルート決定の判断へ

委員会は整備新幹線の着工5条件の一つである「B／C」と呼ばれる費用対効果は、一つの目安として、次回、京都府や大阪府などから意見を聞き、総合的にルート決定の判断をするとしました。

8つのルートで再検討

北陸新幹線の大阪延伸をめぐっては、政府・与党が2016年に現行の「小浜・京都ルート案」での着工を決めていますが、自民党と日本維新の会でつくる与党整備委員会が2025年から、「米原ルート案」を含む8つのルート案で再検証を進めています。

費用対効果は？

19日開かれた委員会では、国土交通省から全ての案の費用対効果や建設費、工期などが説明されました。

「1」以上が着工5条件の一つ

「B／C」と呼ばれる費用対効果の指標は、新幹線の開業によって得られる利益を整備にかかる費用で割ったもので、数値が「1」以上となることが整備新幹線の着工5条件の一つとなっています。

「東京−新大阪」全線開業の場合は？

国土交通省は今回初めて、東京から新大阪までが全線開業した場合の値、「一体評価」を算出しました。

「小浜−京都ルート案」は「1.1」

それによりますと、現行の「小浜−京都ルート案」が「1.1」と最も高くなりました。

「米原ルート案」など7ルートは「1.0」

「米原ルート案」など他の7つのルートはいずれも「1.0」でした。

一方、延伸区間の費用対効果に絞れば「小浜・京都ルート案」は「0.5」にとどまるのに対し、米原で東海道新幹線に乗り換える案が最も高い「1.0」となりました。

「B／C」は一つの要素

◇西田昌司共同委員長…「B／Cというのは一つの要素ではあるけれども、一つの指標であって、全体はもう少し他の決定的な要素がある。だから総合的に判断しなければならない」

沿線自治体の意見も聞いて

◇前原誠司共同委員長…「京都府・市、そして大阪府・市の首長の話を聞かないと、トータルとして我々はルートを決められない」

西田委員長は費用対効果の「B／C」はあくまで一つの目安として、公共工事の順番づけのためだと強調しました。

次回、総合的に判断することになる

沿線の滋賀県やJR西日本が、「小浜・京都ルート案」が望ましいと主張する中、次回の委員会で京都、大阪の意見を聞いた上で総合的にルートを判断するとしました。

「これまでのプロセス大切に 一日も早く全線開業を」

◇宮本周司参議院議員（石川県選出）…「今後（ルートを）検討するための１つのデータとして示されたものと思っている。ただデータの出し方が乱暴ではないかということは意見した。これまでのプロセスで何を残していくのか新たに加える考えは何なのか。これを一回整理してもらわないと」

国土交通省が示した8ルート案の費用対効果の違いは？

8ルートのうち、2016年に政府・与党が決定したのは、「小浜−京都ルート案」と石川県が推す「米原ルート案」

「小浜−京都ルート案」

「B／C」の費用対効果は東京、新大阪間の一体評価で「1.1」。

延伸ルートのみの個別評価は敦賀−新大阪間では「0.5」。

「小浜−京都ルート案」のうち

▼京都駅を南北に通る「南北案」は建設費がおよそ4.2兆円で工期は25年

▼京都駅から2駅の距離にある「桂川案」では建設費がおよそ3.9兆円、工期26年「小浜−京都ルート案」の課題は？

「小浜−京都ルート案」は、滋賀県、JRが支持していますが、地下水への影響や地下トンネル建設から出される土の処理などに難色を示している京都府を説得できるかという大きな課題が残されています。

石川県などが推す「米原ルート案」

「米原ルート案」では「B／C」、費用対効果は東京、新大阪間の一体評価で「1.0」。

延伸ルートとなる個別評価では「0.7」〜「1.0」

このルートは石川県以外支持する自治体はありませんが、JR西日本と東海との間での信号や指令システムなどに相違があるという技術的な問題や、過密ダイヤの東海道新幹線に直通を乗り入れるのが困難などの課題が挙げられています。

残り1か月に迫った今国会中にルート決定を目指す委員会。早期開通に向け、現実的なルートを導き出せるのか注目されます。