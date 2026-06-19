◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（１９日・神宮）

広島のフレディ・ターノック投手が、４回を５失点（自責４）でマウンドを降りた。８度目の先発でも来日初勝利を手にすることはできなかった。

０―０で迎えた４回に拙守連発で大量５点を奪われた。ターノックは、オスナの先頭二塁打に浴び、古賀のセーフティーバントが三塁内野安打となって無死一、三塁のピンチを背負った。続く武岡は遊撃へのゴロに打ち取ったが、小園の本塁送球がそれて三走・オスナが生還（記録は野選）。続く吉村のバントは、三塁・坂倉が一塁悪送球（記録は内野安打と失策）で２点目を献上。なおも無死一、三塁から内山の適時二塁打、長岡、増田の連続犠飛でたたみ掛けられた。

チームは、交流戦で５勝１２敗１分けと大きく負け越し、仕切り直しとなるリーグ戦再開初戦だった。試合前時点で、ヤクルト戦は今季２勝６敗。特に神宮では昨季から６連敗中で直近１０戦で１勝９敗と苦戦が続いていたが、この日も自ら流れを手放すような形で劣勢の展開となった。