タレントの鈴木奈々（37）が18日深夜放送のABCテレビ「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」（木曜深夜2・45）に出演。意中の芸人を明かした。

21年に離婚し現在独身の鈴木は「最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて」と切り出し。共演者に誰かと問われると「山添さん」と、「相席スタート」の山添寛であることを明かした。

これに、共演者からは悲鳴に近い驚きに声が上がり、相方の山粼ケイは「え！？山添は…マジでやめた方がいい！！」と表情を大きく歪め警告。山添の過去の同居人で親友だという「ドンデコルテ」渡辺銀次も「ダメダメダメ！！」「やめた方がいい！！」と大騒ぎ。

反対の声の中、鈴木は「ガチで日本の芸人さんの中で、マジ一番好きで」。銀次は「仕事面とかは間違いないと思いますけど、他が！！！」。

どこが好きかと聞かれた鈴木が「背がすらっとしてて、凄くタイプで。今凄くキュンキュンしてて」と応じると、すかさず銀次は「ダメですよ！！！」。過去に同居人だった山添に有馬記念の資金として「家賃を使い込ませてくれ」と面と向かって頼まれ、渋々許可し、結局家賃が払えなくなり転居することになったと明かし、「あんまおすすめは…」。

このエピソードに鈴木は「そんなクズなんすね！」と驚き。銀次が「自分が遅効性のクズ。即効性のクズが山添」とまとめると、鈴木は「そうなの？えーー、でもまだ好きかな」とうっとりした表情だった。