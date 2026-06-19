東京・北区小学校火事　外のひさしに取り残された児童たちも　コンクリート校舎が延焼　専門家「カーテンなど多用か」

東京・北区の小学校で19日午前、授業中に火災が発生。音楽準備室から出火したとみられ、黒煙が校舎を覆った。児童十数人が一時取り残されたが、消防などが全員を救助した。火は3時間後に鎮火、児童2人が重傷を負い、煙を吸った児童など11人が搬送された。コンクリートの校舎で火が燃え広がった可能性について、専門家はカーテンなど可燃性備品の多用を指摘した。

授業中の小学校で火災発生

小学校の校舎から立ち上る、真っ黒な煙。子どもたちが校門から次々と避難している。

防災頭巾を被って避難する子どもも。

そして黒煙がでている部屋の、窓の下のひさしには逃げ遅れたとみられる子どもたちの姿が確認できる。

19日午前11時ごろ、東京・北区の滝野川第三小学校で火災が発生。

児童ら十数人が一時、ベランダや屋上に取り残された。

ヘリからのリポ−ト：

小学校の4階部分でしょうか、現在も煙がでているのが確認できます。現在も消火活動が行われています。

これは火災発生直後に近所の人が撮影した映像だ。真っ黒な煙で辺りが見えなくなっている。

撮影者：

早く逃げなきゃ。

映像には、ひさしに取り残されたとみられるたくさんの子どもたちの姿…。

何かが落下している様子も確認できる。

消防隊員がはしごを使って、1人ずつ抱きかかえるように下ろしている。

映像を撮影した人は…。

撮影者：

焦げ臭いプラスチックが燃えるような変なにおいですね。何だろうと思ってベランダに出たら 目の前の小学校からものすごい煙が上がっていた。

「4階の音楽室から煙」音楽準備室が火元か

通報があったのは、午前10時58分。「4階の音楽室から煙」という内容だった。

警視庁によると、4階の音楽室で5年生が音楽の授業をしていたところ、隣の音楽準備室から焦げ臭いにおいがしたという。

音楽準備室のドアを開けたところ、火災が起きていたという。

5年生の児童は…。

5年生児童：

最初に小さかった火がどんどん大きくなってきた。避難経路みたいなところに逃げてたとき、 ガラスの割れる音がした。(友だちと)死ななくてよかったみたいなことを話していた。1番最初に火元の近くにいたので、すごく怖かった。

また別の教室にいた児童は…。

別の教室にいた児童：

音楽室から爆発音が聞こえて、火が音楽室の近くの窓から出て怖かった。校庭に避難して、ドーンという音がした。

別の教室にいた児童：

滝三小が焼けちゃうと思って泣いてた。外にでたら音楽室に3人が取り残されていてびっくりした。階段とかも転ばないように気をつけた。煙吸ったら終わりなので、 こうやって(ハンカチ)」抑えながらでた。

広瀬修一リポーター：

校舎の廊下側です。消防隊員が見えます。大きく割れてしまった窓、窓枠すらありません。真っ黒こげです。

広瀬修一リポーター：

そして窓の手前側に足場があります。この足場をつたって児童が避難したということです。横幅の4.5cmほどのひさしが上部にありまして、窓の上部に括りつけられています。あの場所をつたって児童が避難したということです。

避難した際に踏んだのだろうか。配管にへこんだくぼみが見える。

火は3時間ほどで消し止められた。

この火災で児童2人が骨折し重傷、また音楽の先生が腰や太ももにけがをしたという。

さらに煙を吸った7人の児童と男性教員などあわせて11人が搬送された。

火事が起きた滝野川第三小学校は、JR京浜東北線・王子駅から直線距離で約400m。

近くには、桜の名所として知られる飛鳥山公園公園がある。

児童数は約340人で、多くの児童が飛鳥山公園に避難したという。

別の教室にいた児童：

近くにいたときは焦げ臭かったけど 飛鳥山公園に行ったらだんだん大丈夫になってきた。

また子どもを迎えに来た母親は…。

児童の母親：

家族経由で連絡が入った。火事があったので迎えに来て下さいみたいな。すごい安堵した。ここまで来るのにいろんなこと考えていたのでよかった。

火事の原因についてはまだ分かっていないが、音楽準備室のストーブから火が出た可能性があるという。

部屋にはスプリンクラーが設置されていなかった。

コンクリート校舎で延焼…カーテンなど可燃性の備品多用か

なぜ、燃えにくいとされる鉄筋コンリートの校舎で火がこれほど燃え広がったのだろうか。

元東京消防庁 警防部長・佐藤康雄氏：

建物自体はコンクリートなので燃えないが、今回は音楽室ということでカーテンなどが多用されていたことも考えられる。

元東京消防庁 警防部長・佐藤康雄氏：

たぶん発見も遅れて、初期消火ができなかったと思われる。4階建ての4階分ですので、煙とか火は上の方に行く速度が速い。皆さんが気づいたときには、相当煙や炎は廊下に充満している状況ではなかったかと想定される。

窓枠のアルミが溶けていることから、火力も相当激しかったという。

（「イット！」6月19日放送より）