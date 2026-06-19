◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（１９日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が、自身１か月ぶりでチームトップの６勝目をかけて先発するも、５回５安打３失点、４四球。白星をつかむことはできなかった。

初回は先頭・岡林に安打を許しながらも無失点の立ち上がり。しかし２回、この回先頭のサノーに中前打、細川、石川昂に連続四球で無死満塁とすると、迎えた村松に右前へ先制打を浴び１点を失った。なおも無死満塁で田中に左犠飛で２点目を献上した。

３回には１死走者なしから石伊にチェンジアップを捉えられ、左越えソロを被弾して追加点を献上。３回までに３点を失った。

４回は３者凡退に抑えたが、５回は１死から岡林に遊撃への内野安打、鵜飼に四球で無死一、二塁のピンチを招いた。しかし３回に被弾した石伊を空振り三振に仕留め２死一、二塁。続くサノーに四球で２死満塁としたが、後続の細川を遊ゴロに打ち取り踏ん張った。降板後「今日も先制点を与えてしまって、、、申し訳ないです」と振り返った。

５月１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来、１か月白星が遠ざかっている左腕。交流戦はプロ初完投含め２戦連続８回までマウンドに上がるも、計１５回２／３で援護点０。熱投実らず２連敗を喫した。中６日の調整はあえて同じルーチンを貫き「しっかり試合を作れたらいい」と意気込んでいたが、悔いの残る結果となった。