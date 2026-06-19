「I’ll cross that bridge when I come to it」の意味は？長めのフレーズに挑戦！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’ll cross that bridge when I come to it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
長いフレーズですが、直訳してみると意味がわかるかも。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「そのときになったら、考えよう」でした！
「I’ll cross that bridge when I come to it」は「そのときになったら、考えよう」という意味のフレーズ。
まだ起きていない問題について、今から心配しすぎないようにしたいときに使えます。
「その場になったら対応しよう」という、少し落ち着いたニュアンスがありますよ。
「I’m worried about next month, but I’ll cross that bridge when I come to it.」
（来月のことが心配だけど、そのときになったら考えるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部