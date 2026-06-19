「I’ll cross that bridge when I come to it」の意味は？長めのフレーズに挑戦！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

長いフレーズですが、直訳してみると意味がわかるかも。

果たして、正解は？

正解は「そのときになったら、考えよう」でした！

「I’ll cross that bridge when I come to it」は「そのときになったら、考えよう」という意味のフレーズ。

まだ起きていない問題について、今から心配しすぎないようにしたいときに使えます。

「その場になったら対応しよう」という、少し落ち着いたニュアンスがありますよ。

「I’m worried about next month, but I’ll cross that bridge when I come to it.」

（来月のことが心配だけど、そのときになったら考えるよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。