AMERICAN HOLIC「適ON」夏新作登場！機能性とおしゃれを両立する優秀ボトムス

暑さや突然の雨など、夏ならではの気候変化に対応できるファッションアイテムが気になる季節。AMERICAN HOLICから登場した機能シリーズ「適ON（テキオン）」の夏新作は、接触冷感やUVカット、撥水加工などの嬉しい機能を備えながら、デイリーに取り入れやすいデザインが魅力です。旅行やレジャー、子どもとのお出かけなど、アクティブなシーンでも活躍する注目アイテムをご紹介します。

夏の毎日に寄り添う適ONシリーズ

AMERICAN HOLICの『anywhere ACTIVE！』シリーズは、快適さとおしゃれを両立した機能性ウェアとして展開されています。

この夏のラインアップは、ボトムス3型とサロペット1型の全4型。気温が高い日でも快適に過ごせるだけでなく、急な天候変化にも対応できる実用性がポイントです。

シンプルなデザインなので、Tシャツやブラウスなど手持ちのアイテムとも合わせやすく、幅広い着回しが楽しめます。

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機能性とトレンド感を兼ね備えた全4型

【マルチ機能】ドロストサロペット



価格：4,990円（税込）

リラクシーな着こなしが楽しめるサロペットは、夏のお出かけコーデにぴったり。

さらりとした着心地で、日差しの強い日にも快適。ゆったりとしたシルエットで体のラインを拾いにくく、大人のカジュアルスタイルを叶えてくれます。

カラー：Gray Beige／Black（サイズ：M／L）

機能：接触冷感、UVカット、遮熱

【接触冷感・撥水】ペインターデニム



価格：4,490円（税込）

デニムらしいおしゃれ感と機能性を両立した一本。暑い季節でもひんやりとした着用感が魅力。撥水加工付きなので、レジャーやアウトドアシーンにも活躍します。

カラー：Light Indigo／Indigo（サイズ：S／M／L）

機能：撥水、接触冷感

【マルチ機能】カーブチノパンツ



価格：3,990円（税込）

トレンド感のあるカーブシルエットが魅力のチノパンツ。立体感のあるフォルムがコーディネートのアクセントに。シンプルなトップスを合わせるだけで旬な着こなしが完成します。

カラー：Light Beige／Mocha／Black（サイズ：M／L）

機能：撥水加工、接触冷感、UVカット、遮熱

【マルチ機能】ウエストラインスラックスパンツ



価格：3,990円（税込）

スポーティなラインテープがポイントのスラックスパンツ。きれいめな印象を保ちながら、リラックス感も兼ね備えたデザイン。イージーケア仕様なので、お手入れのしやすさも嬉しいポイントです。

カラー：Khaki／Mocha／Black（サイズ：M／L）

機能：撥水加工、接触冷感、UVカット、イージーケア

まとめ

AMERICAN HOLICの「適ON」シリーズは、暑い季節のおしゃれを快適にサポートしてくれる頼もしいアイテムばかり。

接触冷感やUVカット、撥水加工などの高機能を備えながら、トレンド感のあるデザインで毎日のコーディネートをアップデートしてくれます。

日常使いはもちろん、夏のレジャーや旅行にも大活躍♡この夏は、機能性とおしゃれを兼ね備えた適ONシリーズで快適なファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか。