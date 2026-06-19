サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表がグループリーグ初戦で引き分けた１５日早朝、東京２３区内の水道使用量が、試合の経過に合わせて大きく変動していたことがわかった。

多くの人が強豪オランダ戦に注目していたとみられ、東京都水道局は「水量・水圧を調整するなどして、２１日のチュニジア戦でも安定供給に努めたい」としている。

都水道局によると、１５日の水道使用量は、午前５時の試合開始に向け、約１時間前から徐々に増え始めた。前半の給水時間（午前５時２２〜２５分）や前半終了（同５時４９分）のタイミングに急増し、ハーフタイム中には前週の同時間帯を３割も上回った。

後半が始まると使用量は減少し、日本の２点目のゴール（同６時４７分頃）で同点となってからは、前週より最大１５％ほど使用量が少ない状態が続いた。そして、試合終了と同時に再び急増し、前週と同じ水準に戻った。早起きして身支度をしたりトイレに行ったりするなど、観戦に合わせた動きが反映されたとみられる。

サッカーＷ杯など国際的なスポーツ大会の際に同様の状況が生じるといい、都水道局は２０１１年から大規模大会の際に水道使用量の推移をホームページで公表している。あらかじめ水量や水圧を調整するとともに、使用量の急激な増減で各戸への供給に影響が出ないよう、試合中も職員が常に監視しているという。