見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第12週「旅立ち」の第60回が６月19日に放送され、話題になっています。

【写真】楽しく語り合うりんと虎太郎

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの幼なじみの虎太郎が上京。２人が話しているところにシマケンが現れて――。虎太郎の再登場にＳＮＳやコメントはさまざまな意見が寄せられました。

＊以下６月19日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

長屋に空きがなく、直美（上坂樹里さん）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。

そこに虎太郎（小林虎之介さん）が訪れ、りん（見上愛さん）や美津（水野美紀さん）は再会を喜ぶ。

りんと虎太郎は団子屋で近況を語り合う。

虎太郎が「りん。俺、東京来たのは…」と言いかけたところに、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れ「りんさん」と声をかけた。

虎太郎が「りんの幼なじみで、今は銀座の製薬会社に勤めております」とあいさつ。

シマケンも自己紹介し、小説家志望であることを明かした。

りんが「前に勤めていた本屋さんのお客さんで、今はいろいろ相談に乗ってもらったり」と話すと虎太郎は「相談に…」とつぶやく。

「りんと同じで医療に関わる薬で世の中の役に立てるよう働いていきたいと思っています」とシマケンに伝える虎太郎。

シマケンは「ご立派ですね」と返した後、小説家としての名前を考えているところだと明かし、「島田とんびとか？」とりんに投げかける。

それを聞いたりんは「だったら健次郎のままがいいです」と笑顔に。

シマケンが去っていくと、りんは「面白い人でしょう」と虎太郎に告げる。

虎太郎は、「りん、俺必ず出世するから」と話し、団子屋の代金を払って去っていった。

＜視聴者の声＞

那須にいたころの素朴な雰囲気が一変。スーツに身を包み再登場した虎太郎。さらに、りんをめぐって、虎太郎とシマケンはそれぞれ嫉妬心を露わにしました。ＳＮＳやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「すっかり紳士になっててびっくり」

「虎太郎さんがスーツにソフト帽をかぶり、すっかり大人になっていて再登場」

と再登場した虎太郎の姿に驚きの声も。

那須にいたころは、思いが通じ合っていたりんと虎太郎。しかし、りんは今は看護婦としての道を歩んでいます。だからこそ、

「家柄の差を引け目に感じて想いを伝えきれなかった虎太郎が出世してりんの前に現れたのに、今度は変わってしまった虎太郎にりんが距離を感じてしまうパターン」

「虎太郎は出世してりんに似合う男になろうとするあまり、昔の虎太郎ではなくなってしまうのか？」

「もう一度りんを振り向かせなくてはいけないから大変だ」

など、虎太郎の今後を危惧する声も目立ちました。

一方で、

「虎太郎は“変わった“ように見えたけど、そこまですごく努力したんだろうし、そうするための心の奥底にある想いは変わっていないんだろうな」

と変わらぬ思いに心を動かされた人もいました。