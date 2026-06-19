スティッチ×「サマンサタバサ」がコラボ！ チュール素材の総柄バッグやチャームなど20種展開
レディースバッグブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」は、6月20日（土）から、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター“スティッチ”をモチーフにしたコレクションを、全国の店舗で発売する。
【写真】これからの季節にぴったり！ チュール素材のバッグなどコレクション一覧
■エンジェルやルーベンもデザイン
今回発売されるのは、スティッチをはじめ、エンジェルやルーベンなど『リロ＆スティッチ』の人気キャラクターをモチーフにした全20アイテムのコレクション。
ラインナップには、スティッチやエンジェル、スクランプをデザインした「デニムハンドバッグ」のほか、ハワイ島の草木や花をイメージした総柄アートをあしらった「チュールバッグ」や、スティッチとエンジェルをそれぞれ表現した「ショルダーバッグ」が展開される。
また、スティッチ、エンジェル、ルーベンの「長財布」と「折財布」や、各キャラクターのフェイスデザインを落とし込んだ「ハート型ポーチ」も登場。
さらに、スティッチの手を立体的なファーで模った「バッグチャーム」や、スティッチとエンジェルが仲良く遊んでいるアートを使用した「バッグチャーム」と「ファスナーチャーム」、オリジナル感溢れる「ハンカチ」など、作品の世界観を身近に感じられるアイテムがそろう。
【写真】これからの季節にぴったり！ チュール素材のバッグなどコレクション一覧
■エンジェルやルーベンもデザイン
今回発売されるのは、スティッチをはじめ、エンジェルやルーベンなど『リロ＆スティッチ』の人気キャラクターをモチーフにした全20アイテムのコレクション。
また、スティッチ、エンジェル、ルーベンの「長財布」と「折財布」や、各キャラクターのフェイスデザインを落とし込んだ「ハート型ポーチ」も登場。
さらに、スティッチの手を立体的なファーで模った「バッグチャーム」や、スティッチとエンジェルが仲良く遊んでいるアートを使用した「バッグチャーム」と「ファスナーチャーム」、オリジナル感溢れる「ハンカチ」など、作品の世界観を身近に感じられるアイテムがそろう。