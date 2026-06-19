自然を守り育てる活動を群馬県がサポートする「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム」のキックオフミーティングが開かれ県内の企業が連携を確認しました。

「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム」は、自然を守るだけではなく、回復・再生させるための国際目標「ネイチャーポジティブ」に取り組む企業を支援しようと、去年、県が創設したものです。

１９日は、今年度の本格的な始動にあたり「ミツバチから考えるネイチャーポジティブ経営」をテーマに高崎市内でセミナーやワークショップが開かれ、県内の企業や団体から約６０人が参加しました。

セミナーではゲストとして、養蜂を通じて地域活性化に取り組むラジオパーソナリティの内藤聡さんが登壇しました。内藤さんは「ミツバチが人生を変えてくれた。ミツバチの大切さを子どもたちに教えたい」と語り、子ども向けの養蜂体験などの活動を紹介しました。

進行役を務めたｓｕｓｔａｉｎａｌｉｆｅの代表取締役・谷圭祐さんは、多くの野菜や果物がミツバチによる受粉で生み出されている一方、地球温暖化や都市開発による森林伐採でその数が減少している現状を指摘しました。そのうえで「自分たちの会社と自然との接点を、今年度皆さんと一緒に考えていきたい」と呼びかけました。

参加者は続いて行われたワークショップなどを通じて、自然環境と企業経営の結びつきについて考えを深めていました。