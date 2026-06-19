ワールドカップの日本戦がある21日は、家族のために活躍しているお父さんに感謝の気持ちを伝える「父の日」です。商戦がピークを迎えている広島市内のデパートで、今年のトレンドを探りました。



21日の父の日について街で聞いてみると・・・。



Q．今度の日曜日は何の日？

■街の声

「サッカーじゃなくて？」

■記者

「父の日なんですよ。」

■街の声

「あっほんとですね、そうですね。去年はスイッチを入れて涼しくなるベストを買いました。」





■街の声（父親）「（小学生の子どもが）自分で作ってくれたものをもらっている。ご飯を食べに行ったり。」Q．母の日に比べて影が薄い？■街の声（父親）「ですね。相当薄いですね。」そんな父の日ですが、そごう広島店では父の日商戦がピークを迎えています。本格的な暑い夏に向けて売り場に並んでいたのは・・・。■そごう広島店 甚田 輝幸 さん「今回は”ひんやり”素材をテーマに商品を集めています。」こちらは仕事中や風呂あがりに体に塗ると爽快感を味わえるジェル。■広島テレビ 永嶋 凜子 記者リポート「ひんやりしていて、しっとりもしています。でも、べたつき感はありません。」肌に触れた瞬間、冷たさを感じる首用のストールは、おしゃれなお父さんにぴったりです。さらに、スキンケア商品や日傘のほか、食品売り場には父の日向けのお酒や、限定のスイーツも並びます。そんな贈り物と一緒に伝えるのは・・・。■街の声「日ごろ頑張って仕事もしてくれてるいるので、ありがとうみたいな、そんな感じです。」日ごろの感謝の気持ちを伝える父の日。”ひんやり”アイテムには温かい気持ちがこもっています。【2026年6月19日 放送】