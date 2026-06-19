サッカー元日本代表の加地亮氏（46）が、19日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。番組ではサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ第2戦でチュニジアに挑む日本代表を特集した。

加地氏はオランダ戦の翌日、日本代表の合宿拠点となっている米テネシー州ナッシュビルで森保一監督をはじめ、選手たちを直撃取材。17日に帰国した。

W杯5大会連続出場の日本代表DF長友佑都（39）にもインタビュー。加地氏が「5回目のW杯、ブラボーです」と声をかけると、長友は「ありがとうございます」と笑顔を見せた。さらに「5回目になったらどんなものですか？ W杯って」と問いかけると、長友は「W杯はW杯です。1回目もめちゃくちゃ緊張しましたし、5回目もすごい緊張感です」と本音を明かした。

「体調は？」との質問には「最高です。1000％」と即答。加地氏が笑いをこらえながら「ちゃんと用意してますね」とツッコむと、長友は「うまくなりました。5回目でコメントもうまくなりました」と笑顔で返した。