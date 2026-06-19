川淵三郎、ロッテ始球式に“登板”「いい投球ができました」
川淵三郎氏が19日、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登場した。
【写真】川淵三郎氏による始球式の模様
スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓 PRESENTS 心を一つに共に戦おう！スペシャルナイター」のファーストピッチセレモニーに登板した。
■川淵三郎氏
「3年連続3回目の始球式でしたが、ここを目標にして一生懸命身体を鍛えてきたのでいい投球ができました。サブロー監督とは同じ名前で親しいんでね、この球場で優勝してもらいたいなといつも応援してます。僕が始球式やった時は2連勝してるんで今日もマリーンズの勝利を願ってます。サッカー日本代表も決勝トーナメントに出るのはもう絶対条件だと思う。そのためにも選手が一致団結して頑張ってくれることを、僕自身ものすごく期待してます」
【写真】川淵三郎氏による始球式の模様
スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓 PRESENTS 心を一つに共に戦おう！スペシャルナイター」のファーストピッチセレモニーに登板した。
■川淵三郎氏
「3年連続3回目の始球式でしたが、ここを目標にして一生懸命身体を鍛えてきたのでいい投球ができました。サブロー監督とは同じ名前で親しいんでね、この球場で優勝してもらいたいなといつも応援してます。僕が始球式やった時は2連勝してるんで今日もマリーンズの勝利を願ってます。サッカー日本代表も決勝トーナメントに出るのはもう絶対条件だと思う。そのためにも選手が一致団結して頑張ってくれることを、僕自身ものすごく期待してます」