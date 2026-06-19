現役引退の加納誠也氏、星城大学女子バスケ部監督に就任…ベルテックス静岡のフロント入りも同時発表

6月19日、B2リーグのベルテックス静岡は、2025－26シーズン限りで現役を引退した加納誠也氏が、学校法人名古屋石田学園 星城大学の女子バスケットボール部監督に就任することを発表した。あわせて、加納氏が同クラブを運営する株式会社VELTEXスポーツエンタープライズの社長付セールス/PR担当に就任することも発表された。

愛知県出身で現在37歳の加納氏は、筑波大学卒業後の2011年に三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ（現名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でキャリアをスタート。その後、つくばロボッツ（現茨城ロボッツ）、千葉ジェッツ、山形ワイヴァンズ、ライジングゼファー福岡を渡り歩き、2020年に静岡へ加入した。静岡ではキャプテンを歴任し、B2昇格にも貢献した。

今回、加納氏が初代監督に就任する星城大学女子バスケットボール部は、2026年7月に新設され、2027年4月より本格始動する。「夢だった指導者」への一歩を踏み出す加納氏は、クラブを通じて以下の通り決意を語っている。

「未来のバスケットボール選手への育成・強化に力を注いでいきたいと思っております。ぜひ、私と一緒に1期生という誇りと星城大学の歴史を刻んでくれる選手を募集しています！」

また、選手として6シーズン在籍した静岡では、今後は「社長付 セールス/PR担当」としてフロント側からクラブを支えることとなる。「2030年静岡の未来を担う夢のアリーナが見えてきました。選手のときと同様に同じ熱量でパートナー企業様、ブースター、行政の皆様と共に静岡を盛り上げていきたい」と、ビジネス面でも静岡に貢献する意向を示した。

静岡の松永康太代表取締役社長は、「加納誠也はベルテックス静岡の歴史を支えてくれた特別な存在です。これからは、自らの意思で次のキャリアを描き、新たなステージへ挑戦していきます。その挑戦を心から応援するとともに、静岡の未来とクラブの成長のために力を貸していただきます」と、厚い信頼を寄せている。

選手として15年間生き抜いた功労者が、愛する静岡と地元・愛知の2拠点を舞台に、指導者とビジネスマンという“二足のわらじ”で新たなバスケットボール人生をスタートさせる。

以下、加納誠也氏のコメント全文。

■加納誠也氏 メッセージ



「皆様、お久しぶりです。ベルテックス静岡 #41 加納誠也です。



”鉄は熱いうちに打て”ということを良く皆さんの前で口にしていたと思いますが自分が今それを出来ているかわかりませんが…ようやくご報告させていただきます。



この度、私 加納誠也は、学校法人名古屋石田学園 星城大学 女子バスケットボール部監督に就任することになりました。



新しい試み、新しい挑戦ではありますが、自分自身 夢だった指導者となり、今後は未来のバスケットボール選手への育成・強化に力を注いでいきたいと思っております。



星城大学 女子バスケットボール部は、2026年7月に新設、2027年4月より始動します。



ぜひ、私と一緒に1期生という誇りと星城大学の歴史を刻んでくれる選手を募集しています！」



「また、選手時代に大変お世話になったベルテックス静岡、株式会社VELTEXスポーツエンタープライズでは、7月より社長付 セールス/PR担当として働かせていただきます。



2030年静岡の未来を担う夢のアリーナが見えてきました。



選手を引退して今度はフロントスタッフとして別角度からとなりますが、選手のときと同様に同じ熱量でパートナー企業様、ブースター、行政の皆様と共に静岡を盛り上げていきたいと思っています。



R&O鈴木理事長はじめオーナーの皆様、代表取締役社長松永さんへはこのような機会をくださり大変感謝申し上げます。



最後に、学校法人名古屋石田学園 石田理事長、星城大学に関わる全ての皆様へは、今回のこのような働き方を理解しお許ししてくださったことへ、この場をお借りして最大限の感謝を申し上げます。



ありがとうございます。



この感謝の思いを今度は業務、働きで貢献し行動で示したいと思います。



今後ともよろしくお願いします。



星城大学、ベルテックス静岡のために働きます！！加納誠也を引き続きご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします」