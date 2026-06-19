あさって21日は「父の日」。贈り物の準備はまだ間に合います。今年おすすめの商品を、岡山市の百貨店などで聞きました。

【写真を見る】まだ間に合う「父の日」のプレゼント さらりとした質感の“あの肌着”も人気 クラフトビールもおすすめ【岡山】

仕事で疲れ気味のお父さんを労わるグッズ

今月21日は、父の日。岡山市北区の岡山高島屋では、各フロアの特設コーナーで様々なギフト販売が展開されています。

（岡山高島屋 高原一浩さん）

「今までは『安く済ませたらいいや』というかたちだったんですが、一家の大黒柱ですからね、お父さんにはおしゃれでいてほしい、かっこよくいてほしい。そういった願いもあって、ちょっと今年はきてますよ」

好調な売れ行きを見せるのが、“おうち時間”を快適に過ごすための、少し贅沢なアイテム。

疲労回復をサポートするリカバリーウェアや、暑い時期も快適なステテコなど、仕事で疲れ気味のお父さんを労わるグッズが人気だといいます。さらに…

（平松咲季記者）

「カラフルでかわいらしい柄の、こちらの布。日本で昔から使われている、アレなんです」

実はこちら、さらりとした質感で夏でも快適な、「ふんどし」です。パンツ型も登場していて、贈り物におすすめだといいます。

（岡山高島屋 高原一浩さん）

「横が布が少ないですからね、風も通りますし非常に爽やかです。

自分では買わないものということで、ちょっとしたサプライズ要素もあって売れていますよ」

ユニークなギフトも揃う岡山高島屋の「父の日フェア」は、今月21日まで開かれています。

限定のクラフトビールセットで感謝の気持ちを

一方、岡山市中区の「酒工房 独歩館」では、酒好きのお父さんにぴったりなギフトが…

（酒工房 独歩館 金光美希さん）

「こちらがおすすめの商品です。父の日限定のパッケージにしております」

オリジナルのクラフトビール3種類を詰め合わせた「父の日」限定のセットです。

こちらのゴールデンラガーは、日本酒にも使われる雄町米を副原料に使用しているといいます。

（平松咲季記者）

「では、いただきます。（試飲）う～ん、美味しいです！全体的にスッキリしているんですが、甘味も感じられますね。これは仕事終わりに最高だと思います」

（酒工房 独歩館 金光美希さん）

「言葉に出して伝えられない分、気持ちがとてもこもっていると思うので、贈った方に届いたらいいなと」

頑張っているお父さんに、日頃の感謝を込めて…プレゼント選びの参考にしてみてはいかがでしょうか？