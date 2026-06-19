まだ間に合う「父の日」のプレゼント さらりとした質感の“あの肌着”も人気 クラフトビールもおすすめ【岡山】
あさって21日は「父の日」。贈り物の準備はまだ間に合います。今年おすすめの商品を、岡山市の百貨店などで聞きました。
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仕事で疲れ気味のお父さんを労わるグッズ
今月21日は、父の日。岡山市北区の岡山高島屋では、各フロアの特設コーナーで様々なギフト販売が展開されています。
（岡山高島屋 高原一浩さん）
「今までは『安く済ませたらいいや』というかたちだったんですが、一家の大黒柱ですからね、お父さんにはおしゃれでいてほしい、かっこよくいてほしい。そういった願いもあって、ちょっと今年はきてますよ」
好調な売れ行きを見せるのが、“おうち時間”を快適に過ごすための、少し贅沢なアイテム。
疲労回復をサポートするリカバリーウェアや、暑い時期も快適なステテコなど、仕事で疲れ気味のお父さんを労わるグッズが人気だといいます。さらに…
（平松咲季記者）
「カラフルでかわいらしい柄の、こちらの布。日本で昔から使われている、アレなんです」
実はこちら、さらりとした質感で夏でも快適な、「ふんどし」です。パンツ型も登場していて、贈り物におすすめだといいます。
（岡山高島屋 高原一浩さん）
「横が布が少ないですからね、風も通りますし非常に爽やかです。
自分では買わないものということで、ちょっとしたサプライズ要素もあって売れていますよ」
ユニークなギフトも揃う岡山高島屋の「父の日フェア」は、今月21日まで開かれています。
限定のクラフトビールセットで感謝の気持ちを
一方、岡山市中区の「酒工房 独歩館」では、酒好きのお父さんにぴったりなギフトが…
（酒工房 独歩館 金光美希さん）
「こちらがおすすめの商品です。父の日限定のパッケージにしております」
オリジナルのクラフトビール3種類を詰め合わせた「父の日」限定のセットです。
こちらのゴールデンラガーは、日本酒にも使われる雄町米を副原料に使用しているといいます。
（平松咲季記者）
「では、いただきます。（試飲）う～ん、美味しいです！全体的にスッキリしているんですが、甘味も感じられますね。これは仕事終わりに最高だと思います」
（酒工房 独歩館 金光美希さん）
「言葉に出して伝えられない分、気持ちがとてもこもっていると思うので、贈った方に届いたらいいなと」
頑張っているお父さんに、日頃の感謝を込めて…プレゼント選びの参考にしてみてはいかがでしょうか？