いよいよ日本時間の21日、日曜日に行われるFIFAワールドカップ、日本代表の第2戦。対戦相手のチュニジアはどんな国で、どんなサッカーをするのか？広島で最もチュニジアに詳しいという女性に話を聞いてきました。



地中海に面した北アフリカに位置するチュニジア。日本にとってあまり馴染みのない国ですが、広島にチュニジアを知り尽くした人がいました。





Q．チュニジアに詳しい人がいると聞いて来たんですが・・・。「JICA海外協力隊で、チュニジアに派遣されていた増田道子さんです。」2022年から約2年間、チュニジアで活動していた増田さん。Q．広島で一番チュニジアに詳しい？■JICA中国 増田 道子 さん「自信あります。現地で一番チュニジア人に近い外国人になろうと思って2年間活動していたので、誰よりも詳しい自信があります。日本の学童のような公共施設があって、高校生や大学生に日本語や文化を教えるクラブと英語クラブを運営していた。」ローマ帝国に侵略され、街を破壊されてきた歴史を持つというチュニジア。「平和」に対する思いが強いといいます。■JICA中国 増田 道子 さん「アラビア語で平和は『サラーム』と言うが、チュニジアでは、あいさつでサラーム（平和）を使う。『あなたも平和でありますように』という意味で使っていると現地の人から聞いた。」増田さんは現地で、原爆投下から復興した広島と長崎を紹介するなど、「平和」に対して同じ思いを共有してきたといいます。そんな増田さん、実は大のサッカーファンということで、チュニジア代表の特徴を聞いてみました。■JICA中国 増田 道子 さん「結構粘り強くて、ほとんどの選手はヨーロッパリーグで活躍していて、ヨーロッパサッカーを知っているチーム。フィジカルが、かなり強い。あとは暑さに強い。（試合会場は）暑いと思うので、チュニジアの選手は粘り強く走れると思う。」中でも増田さんが注目する要注意の選手は・・・。■JICA中国 増田 道子 さん「スウェーデン戦では出ていなかったゴールキーパー。アフリカ予選では無失点を貫いた 16番のダーメン選手。日本戦では出てほしい。」Q．日本が得点取れなくなるのでは？「私としては両チームがケガなく、いい試合をしてほしい。すごく複雑な思い抱えています。」【2026年6月19日 放送】