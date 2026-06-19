19日の県内は、各地で梅雨らしい雨の1日となりました。そんな梅雨の神社を彩るのは、アジサイの花手水。参拝客の心を癒してくれると話題になっています。



手水舎に涼やかに浮かぶ色鮮やかなアジサイ。水に濡れ美しさがよりいっそう引き立ちます。



（記者）

「雨の音を聞きながら、水面に広がるアジサイを眺めていると思わず深呼吸したくなります」



日置市にある稲荷神社――。県内で最も古い稲荷神社として多くの人に親しまれています。





今の季節ならではの風景が、手水舎にアジサイを浮かべ、目で楽しむ花手水です。訪れる人の心を和ませてくれています。花手水を始めたきっかけはコロナ禍でした。感染症対策で手水舎の使用を控えていた時、アジサイを浮かべ、参拝客に安らぎを与えたいと始めたそうです。（稲荷神社・益滿喜美権禰宜）「元々、花手水というのが草や花を使って手を清める、体を清めるという形の作法の一つなんですが、ここ（神社）で行う花手水というのは、眺めるだけですが、それで心を清めてい、ご参拝に向かっていただけたらと思います。おかげ様で、花手水を見に来られる方、アジサイを楽しまれる方で賑わっていて、ここがちょうど電車が通るので、花手水と電車を写真で撮られる方が多いです」限定で販売しているアジサイ柄のお守りや、御朱印帳も人気です。6月の御朱印には、アジサイが描かれています。こんなものも――。アジサイが浮かぶ鉢に、おみくじを浮かべて占う「みずみくじ」。好評のため、現在は完売していますが、7月から再開されます「みずみくじ」は8月末まで。アジサイの花手水は、境内のアジサイが咲いている間は楽しめます。