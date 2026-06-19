「怖かった、焼けちゃう、泣いてた」緊迫の避難　発生から3時間後に鎮火　専門家「音楽室でカーテン多用」　東京・北区小学校で火災

けたたましく鳴り響くサイレンの中、小学校から避難する子どもたち。

背後には真っ黒な煙が立ち込めています。

発生直後に撮影された映像には、4階の校舎の窓から煙が噴き出す中、ひさし部分に座る十数人もの子どもたち。

そのすぐ横で何かが落下するなど、一刻を争う危険な状況です。

消防隊員がはしごを上り、児童を1人ずつ抱きかかえるように下ろしていく様子も映っていました。

19日午前、東京・北区の滝野川第三小学校で火事が発生し、消防のポンプ車など54台が出動。

児童ら十数人が、一時ベランダや屋上に取り残されました。

通報があったのは午前10時58分、「4階の音楽室から煙」というものでした。

警視庁によりますと、4階の音楽室で5年生が音楽の授業を受けていたところ、隣の音楽準備室から焦げ臭いにおいがしたといいます。

準備室のドアを開けたところ、火事が起きていたということです。

児童たちは音楽室の窓から外へと避難することに。

避難した際に踏んだのでしょうか。

配管がへこんでいました。

音楽室を外から撮影した映像には、ひさしにうずくまるように座る3人の児童。

頭上にある窓からは黒い煙が噴き出しています。

その後、3人の児童は消防隊員によって無事に救助されました。

当時、音楽室にいて窓から避難した5年生の児童は、その時の様子について「（Q.服がなぜ汚れている？）すすです。煙は結構ありました。吸っちゃって喉が痛かった。（Q.なぜ窓から避難した？）煙が多かったのと、廊下にも煙が充満していて、外に出ようとなってそこから逃げました。ここにパイプがあって、パイプを持ちながらしゃがんで出ました。怖かったです。泣いている子もたくさんいました。熱かったです。（Q.けがをした子は？）担任の先生が下ろしてたけど、早く下りようとして滑り落ちた」と語りました。

火は3時間ほどで消し止められましたが、この火事で男子児童が左ひじを折る大けがをし、あわせて11人の児童や教員などが病院に搬送されました。

校庭に避難した児童たちはその後、学校から約200メートル離れた飛鳥山公園へ。

避難した3年生：

めっちゃ怖かったです。泣いている子もいましたけど、みんな避難できたからよかった。

音楽室にいて避難した5年生：

いろいろ指示してくれた担任の先生に感謝したい。

19日午前、東京・北区の滝野川第三小学校で発生した火事。

児童は「校庭に避難して、ドーンっていう音がした」「滝三小が焼けちゃうと思って泣いてた」と当時を振り返ります。

校舎の最上階・4階部分が激しく燃え、黒こげの状態に。

黒い煙が校舎を覆うなか、子供たちは避難を迫られました。

火が消し止められるまで約3時間を要した火事。

発生直後に何が起きていたのでしょうか。

消防に通報があったのは、午前10時58分のこと。

警視庁によりますと、4階の音楽室で5年生が音楽の授業をしていたところ、隣の音楽準備室から焦げ臭いにおいがしたといいます。

準備室のドアを開けたところ、火事に気が付いたということです。

通報から7分後に撮影された映像には、すでに黒煙が校舎の窓から勢いよく上っていることが分かります。

児童たちは煙を避けるため、窓からひさし部分へ避難。

そのすぐ横で炎に包まれた何かが落下するなど、激しさを増していきます。

さらにその10分後には黒煙が視界をふさいでしまうほど広がり、時間とともに緊迫化していくのが分かります。

なぜ、これほどまでに火は燃え広がっていったのでしょうか。

午前11時13分、4階のひさし部分で避難していた3人の児童は黒い煙が辺りを包むなか、消防隊員によって救助されていました。

そして午前11時28分、子どもたちが防災頭巾をかぶって学校から約200メートル離れた飛鳥山公園へと避難。

その横では、いまだに煙が立ち上り、炎も確認できます。

ポンプ車など54台が集結し行われた大規模な消火活動。

火災発生から約3時間後、消し止められました。

なぜ燃えにくいとされる鉄筋コンクリートの校舎で、これほどまでに火が燃え広がったのでしょうか。

元東京消防庁の警防部長・佐藤康雄氏は「建物自体はコンクリートで燃えないが、今回は音楽室、カーテンなどが多用されていたかと考えられる。発見も遅れて、初期消火できていなかったと思われる。4階建ての4階部分、煙や火は上に行く速度が速い。気づいたときには相当煙や火は廊下などに充満している状況だったと想定される」と語ります。

佐藤氏によりますと、窓枠のアルミが溶けていることから、火力も激しさを増していたといいます。

この火事で男子児童が左ひじを折る大けがをし、あわせて11人の児童や教員などが病院に搬送されました。

火事を受けて、小池都知事は「火災に遭われた方々には心からお見舞い申し上げたいと思います。お子さんにとっては怖かったと思いますが、これからしっかり調査をしてまいります」と述べました。

出火原因はまだ分かっていませんが、音楽準備室のストーブから火が出た可能性があるということです。