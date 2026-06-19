◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー広島(19日、神宮球場)

交流戦を終えて両リーグの試合が再開。広島と対戦しているヤクルトが4回に先制に成功しました。

広島の先発・ターノック投手と対峙(たいじ)したヤクルト打線は4回、先頭の6番オスナ選手がフェンス直撃の2塁打を放ちチャンスメイク。続く7番・古賀優大選手が相手の意表を突くセーフティバントで、ノーアウト1、3塁とチャンスを広げます。

一打先制の場面で打席に向かった8番・武岡龍世選手は、ターノック投手の7球目に食らいつきはじき返します。打球はショートへのゴロとなるも、広島の遊撃手・小園海斗選手の本塁への送球が逸れる間に、3塁走者のオスナ選手が生還。相手のエラーで1点を先制し、ベンチから見守るヤクルト・池山監督も雄叫びを上げました。

なおもノーアウト1、2塁の好機から、ピッチャーの吉村貢司郎投手が3塁への内野安打。これにまたも相手の送球エラーが絡み1点を追加します。さらに内山壮真選手の1点タイムリー安打と、長岡秀樹選手、増田珠選手の2者連続での犠牲フライで4回に一挙5得点しました。

3回までパーフェクト投球など、好投する先発の吉村投手を援護しました。