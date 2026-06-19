日本代表の歓喜の写真が反響

日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦に臨み、2-2で引き分けた。

この試合で同点ゴールを決めた後のとある写真が「思わずうるっとしました」など注目を集めている。

1-1で迎えた後半19分、日本は勝ち越しゴールを許して再びビハインドを背負う展開となった。この直後、森保一監督はFW前田大然に代えてMF伊東純也をピッチに送り込む。同点を目指して押し込む日本は終盤、伊東のコーナーキックから途中出場のFW小川航基が合わせ、MF鎌田大地に当たったボールがゴールネットを揺らして2-2の同点に追いついた。

このゴール直後、コーナーキックを蹴った伊東とDF菅原由勢が特大ハグでゴールを祝福。ピントが外れていても躍動感が伝わる1枚には、「めちゃくちゃいい写真」「思わずうるっとしました」「こういうの好き」「本当に素敵なシーンでした」「かわいすぎる」「チームの一体感が出ててめちゃくちゃいい」「写真の空気感がいい」など多くのコメントが寄せられ、オランダ戦の中でも注目されたワンシーンになった。（FOOTBALL ZONE編集部）