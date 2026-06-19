風に揺れる紫色のラベンダー。

甘く清々しい香りが届きます。



小椿希美アナウンサー

「池田町ではラベンダーが見ごろを迎えていて、4ヘクタールの紫色のじゅうたんが広がっています」

長野県池田町の観光農園「夢農場」では、イングリッシュ系のラベンダーが満開になっていて、県内外から多くの人が訪れていました。





東京都から「風が吹くとすごくいい香りがして」東京都から「日なたはすごい暑いですね。日陰と日なたの差がすごく違うんだなと。風があればとてもさわやかで、今も（ラベンダーの香りが）漂っています」安曇野市からは、ラベンダー色の服を着たご夫婦が。安曇野市から「色が好きなので、来て良かったです。ふふふ。匂いもいいですね」「（30度に迫る勢いで大変暑いですけど、ラベンダー見るといかがですか？）涼しいですね、ここは」また、園内で味わえるドリンク（ラベンダーソーダ／680円）でも、ラベンダーを楽しめます。小椿希美アナウンサー「うーん、甘酸っぱい！口に入れた瞬間、先ほどまでかいでいたラベンダーが、口の中いっぱいに、香りが広がります」夢農場は入場無料で、これからは遅咲きのラバンディン系のラベンダーが見ごろとなり、品種を変えて、7月中旬まで楽しめそうだということです。