きょう午前、東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がけがをしました。さきほどから行われている会見で、学校側は授業中の出火で、あってはならないことだったと謝罪しました。

午前11時ごろ、北区の滝野川第三小学校で火事があり、児童と教職員あわせて11人がけがをしました。

火元は4階の音楽準備室とみられ、出火当時、隣の音楽室では5年生の授業が行われていて、避難する際、音楽の女性教諭が骨盤骨折の大けがをしたほか、児童も腕を骨折したということです。

北区 山田加奈子 区長

「この度は大変申し訳ございませんでした」

さきほど午後6時半からは北区による会見が行われていて、北区の山田区長は授業中に起きた火事だったとして謝罪しました。

出火の原因については。

校長

「音楽準備室に特に燃えやすいものというものは確認しておりません。校長として毎日校内を回っておりますけれど、そのようなことに気づいたっていうことはございません」

警視庁は、あす実況見分をするなどして出火の原因を調べています。