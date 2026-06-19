ビーケー・ジャパンは、6月19日から、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」を発売する。

直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」を新発売する。

「BBQステーキワッパー」のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めている。さらに、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さに、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を採用した。バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティとの相性も抜群で、豪快で本格的な肉のおいしさを楽しめる。



「BBQステーキワッパー」

「BBQステーキワッパー」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるバーガーとのこと。



「チーズBBQステーキワッパー」

「チーズBBQステーキワッパー」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガーとなっている。



「ダブルBBQステーキワッパー」

「ダブルBBQステーキワッパー」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ2枚と肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガーとなっている。

BBQ好きの人々も、バーガーキングファンの人々も、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」をぜひこの機会に楽しんでほしい考え。

［小売価格］

BBQステーキワッパー：単品 1190円／セット 1490円

チーズBBQステーキワッパー：単品 1290円／セット 1590円

ダブルBBQステーキワッパー：単品 1590円／セット 1890円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

バーガーキング＝https://www.burgerking.co.jp