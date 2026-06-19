広島市の松井市長は、19日の市議会で2027年春に見込まれる市長選挙への立候補を表明しました。



■広島市 松井 一実 市長

「市民の皆様と共に、世界に誇れるまちづくりを集大成し、未来につなげるべく、次期市長選に出馬したいと考えています。」



広島市の松井一実市長は、19日の市議会で来年春に行われる市長選挙に立候補する考えを明らかにしました。松井市長は73歳、現在4期目です。来年4月11日で任期満了を迎え、広島市長として初となる5期目を目指すことになります。





■広島市 松井 一実 市長「若い世代をはじめ、誰もが明るい未来を描き、住み続けられるまちづくりを加速させることが重要となっています。」市民の反応は。■広島市民「長さはあまり関係ないですね。実績としてあるんでしょうけど、実際に何をやっているか、何をやろうとしているか。」「駅前の再開発とか、今までやれなかったことをやっているような気はしますけどね。僕も反対ではないけど、なんとなく長すぎるのは、良くないと思います。」2011年に初当選を果たした松井市長。これまで15年余りに渡り、市政のかじ取り役を務めてきました。■広島市 松井 一実 市長（2024年）「真の市民生活や、経済活動の活性化へ向けた一歩を歩みだしていきたいと考えています。」広島駅南口の商業施設に中央図書館を移転させたほか、駅の南口の整備にも取り組んできました。■広島市 松井 一実 市長（NPT再検討会議・2015年）「核兵器が決して使われないようにするためには、核兵器廃絶こそが唯一確実な方法です。」就任以降、核兵器廃絶への思いを世界に訴えてきました。19日午後5時から会見を開いた松井市長。人口減少や少子化への対応などを5期目への課題に挙げ、子育てや若者の支援などソフト面の整備に取り組んでいきたいと話しました。■広島市 松井 一実 市長「子ども・子育て・若者を中心としたまちづくり、これは間違いなく5期目の大きな自分の目標値・課題と設定しています。」広島市長選挙への立候補を表明したのは、松井市長が初めてです。

松井市長の決断の背景などについて、広島テレビ・広島市政担当の門脇明伸記者に伝えてもらいます。



■広島テレビ 小野 宏樹 アナウンサー

「選挙は来年春の見込みで、6月市議会での表明はちょっと早いような気もしますが。」



■広島テレビ・広島市政担当 門脇 明伸 記者

「これは6月10日に、松井市長が全国市長会の会長に再選されたことが大きく影響しています。全国市長会とは、国内815の市と特別区（東京23区）で構成される組織です。その会長の任期は、6月10日から2年間です。しかし、松井市長の広島市長としての任期は来年4月11日までで、全国市長会会長の任期途中に広島市長の任期満了を迎えることになります。再選された場合は、市長選挙への立候補にもともと前向きな姿勢でしたので、時期としてはこのタイミングになったということになります。」

■広島テレビ 西名 みずほ アナウンサー

「松井市長は5回目の当選を目指す選挙に立候補することになります。歴代の市長で5選を果たした人は、いないんですよね。」



■広島テレビ・広島市政担当 門脇 明伸 記者

「歴代の広島市長では、4期務めた人が松井市長を含め3人いるものの、5期務めた人はいません。松井市長は初となる5期目を目指すことになります。」

■広島テレビ 小野 宏樹 アナウンサー

「きょうの立候補表明で、松井市長は5期目で取り組みたいことについては、どういうことを挙げていますか？」



■広島テレビ・広島市政担当 門脇 明伸 記者

「主なもので『被爆の実相を世界に発信』『子育て・若者支援』『まちづくり』などを挙げていました。その「まちづくり」では、広島駅北口が建設候補地になっている新アリーナ構想について触れていました。広島市は、JR西日本や広島県などと協議を続けています。今後、建設費用がいくらかかるのか、その負担をどのようにするのかなど関係機関と調整し、建設の実現を目指す考えのようです。具体的な公約の発表は、選挙が近づいてからと発表されるとみられます。」



【テレビ派 2026年6月19日 放送】