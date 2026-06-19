

「53g 無限のり お好み焼ソース風味」

亀田製菓は、「53g 無限のり お好み焼ソース風味」（以下、「無限のり お好み焼ソース風味」）を全国のスーパーマーケットで、「35g 無限のり お好み焼ソース風味」を全国のコンビニエンスストアで、6月29日から7月末までの期間限定で発売する。

「無限のり」は、あおさのり・焼きのり・青のりの3種の海苔を使用し、豊かな風味とサクサクとまらないおいしさが特長の米菓。今回、その魅力をより多くの消費者に楽しんでもらいたいという想いから、「無限のり」初（同社調べ）の期間限定商品として「お好み焼ソース風味」が新登場する。野菜の甘味が特徴のお好み焼ソース風味のオイルとパウダーを重ねた“二段階味付け”によって、海苔の旨みとともに濃厚な味わいが無限に広がる。3種の海苔とお好み焼ソースの絶妙な組み合わせで、夏にぴったりの食欲をそそるおいしさに仕上げた。今だけの期間限定のおいしさを、ぜひ楽しんでほしい考え。



「35g 無限のり お好み焼ソース風味」

コンビニエンスストア限定で発売する「35g 無限のり お好み焼ソース風味」は、通常商品と比較して一回り小さい小丸サイズの生地を使用している。ひとくちサイズで個包装していないので、サクサク一気に食べたいときにぴったりだとか。

［小売価格］

53g 無限のり お好み焼ソース風味：216円前後

35g 無限のり お好み焼ソース風味：149円前後

（すべて税込）

［発売日］6月29日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp