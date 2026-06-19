これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

写真拡大 (全4枚)

数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』（宝島社）の「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』の「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」が見逃せない！


宝島社から7月17日に発売される『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』（税込3520円）。付録として、「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」が付いてきます。

180度ガバッと開いて使いやすい！ まめきち＆つぶきちの刺しゅうがかわいい大容量ポーチ


『あつまれ どうぶつの森』に登場する葉っぱをモチーフにしたキルティングポーチは、180度フルオープンで中身が一目瞭然。まめきち＆つぶきちの刺しゅうがさりげなく施されたデザインも魅力です。サイズはW21×H11.5×D10cm（約）で、毎日使いのコスメはもちろんステーショナリーポーチとしても活躍するちょうどよい大きさです。

真ん中のファスナーポケット＋ゴムポケット×2など計4つのポケット付き


真ん中のファスナーポケットに加えて、ゴムポケット×2、ノーマルポケット×1の計4つのポケットを搭載。小物を種類ごとにしっかり仕分けられるため、バッグの中でごちゃつきがちなコスメやアクセサリーもスッキリ整理できます。どうぶつの森ファンなら見逃せない一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)