まめきち＆つぶきちの刺しゅうがかわいい「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』は7月17日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』（宝島社）の「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月17日に発売される『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』（税込3520円）。付録として、「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」が付いてきます。
『あつまれ どうぶつの森』に登場する葉っぱをモチーフにしたキルティングポーチは、180度フルオープンで中身が一目瞭然。まめきち＆つぶきちの刺しゅうがさりげなく施されたデザインも魅力です。サイズはW21×H11.5×D10cm（約）で、毎日使いのコスメはもちろんステーショナリーポーチとしても活躍するちょうどよい大きさです。
真ん中のファスナーポケットに加えて、ゴムポケット×2、ノーマルポケット×1の計4つのポケットを搭載。小物を種類ごとにしっかり仕分けられるため、バッグの中でごちゃつきがちなコスメやアクセサリーもスッキリ整理できます。どうぶつの森ファンなら見逃せない一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』の「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」が見逃せない！
宝島社から7月17日に発売される『あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ SPECIAL BOOK』（税込3520円）。付録として、「葉っぱ柄キルティング大容量ポーチ」が付いてきます。
180度ガバッと開いて使いやすい！ まめきち＆つぶきちの刺しゅうがかわいい大容量ポーチ
『あつまれ どうぶつの森』に登場する葉っぱをモチーフにしたキルティングポーチは、180度フルオープンで中身が一目瞭然。まめきち＆つぶきちの刺しゅうがさりげなく施されたデザインも魅力です。サイズはW21×H11.5×D10cm（約）で、毎日使いのコスメはもちろんステーショナリーポーチとしても活躍するちょうどよい大きさです。
真ん中のファスナーポケット＋ゴムポケット×2など計4つのポケット付き
真ん中のファスナーポケットに加えて、ゴムポケット×2、ノーマルポケット×1の計4つのポケットを搭載。小物を種類ごとにしっかり仕分けられるため、バッグの中でごちゃつきがちなコスメやアクセサリーもスッキリ整理できます。どうぶつの森ファンなら見逃せない一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)