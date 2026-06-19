キーコーヒーは、東京都内の高校に通う18歳125名に対し、コーヒーの飲用に関する調査を実施した。これは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト「18歳。コーヒーを」の一環となる。その結果、約半数が「コーヒーは集中したいときに飲む」と回答した。

キーコーヒーでは次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト「18歳。コーヒーを」を推進している。同アンケートは、その一環として都内の高校に通う18歳を対象に、コーヒー（ブラックコーヒーもしくはブラックコーヒーに砂糖・ミルクを加えたもの。それ以外のアレンジコーヒーやコーヒーを使用したフラッペなどは除く）の飲用状況を調査（調査概要 対象：都内の学校に通う高校3年生125人／実施時期：2025年12月〜2026年3月／調査手法：オンライン）したもの。





コーヒーの飲用頻度では、約半数が定期的にコーヒーを飲用すると回答。「18歳」は、コーヒーが少しずつ身近になっていく時期なのかもしれない。「18歳」がコーヒーを飲む最大の理由は「勉強中など集中したいとき」というデータがみられた。勉強のお供にコーヒーを選ぶ姿が浮かぶ。





コーヒーの飲用方法では、近年、「若年層はアイスコーヒーを好む」といわれている。「18歳」もこれから、アイスコーヒーに親しんでいくのかもしれない。コーヒーの好きな飲み方についても調査を実施。多くの「18歳」が「ミルクと砂糖・ガムシロップを入れて飲む」と回答。この傾向が年齢を重ねるにつれどのように変化していくかも興味深いポイントとなっている。





次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するべく立ち上がった「18歳。コーヒーを」プロジェクト。日本では2022年から18歳が成人として定められた。しかしながら、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られている。そこで、キーコーヒーでは「18歳。コーヒーを」をキャッチフレーズに、若年層に向けてコーヒーの魅力を訴求。社会に対し「18歳＝成人」であることを提唱していく。