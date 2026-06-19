「髪長いの推せる」アルピー平子、長男と“接待焼肉”へ！ 「そっくり」「手のデカさに血を感じる」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。長男がピースしている写真を公開しました。
【写真】アルピー・平子の長男
コメントや引用リポストでは「息子さん髪長いの推せる」「大きくなったね…」「ワーッ長男様大きくなられてる！」「手のデカさに血を感じる」「ピッチャー向きの大きい手」「まじで口元がまゆみさんにそっくり」「いいパパだなぁ」「こんなイケてる人が父ちゃんで焼肉連れてってくれる家庭憧れるな」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】アルピー・平子の長男
「ピッチャー向きの大きい手」平子さんは「あんまり一緒にお出かけしてくれなくなった長男様に接待焼肉」とつづり、1枚の写真を投稿。焼肉を食べながら、カメラに向かってピースをする長男の姿です。鼻から下が写っており、楽しそうにほほ笑んでいるように見えます。
「家族ピザパーティーしたら回復した」10日には「なんか疲れてたけど、家族ピザパーティーしたら回復した」とつづり、大きいピザを置いた食卓の写真を公開していた平子さん。家族の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)