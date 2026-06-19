JTBは、夏休み期間（7月15日〜8月31日）の予約状況による海外・国内人気方面ランキングをまとめた。海外旅行は、ハワイやシンガポールといった定番方面に加え、MLB観戦で注目されるアメリカも根強い人気。添乗員付きプランではヨーロッパも注目される。国内旅行は、沖縄・北海道の不動の人気。添乗員付きツアーでは夏祭りを巡る東北の注目度が高い。出発日のピークは、海外旅行はお盆休み直前。国内旅行は海の日3連休の7月18日と、添乗員付きツアーでは夏祭りシーズンが人気となっている。

海外旅行（添乗員なし）では、昨年に引き続きハワイが1位となった。根強い人気を誇るハワイは、世代を問わず楽しめる豊富なアクティビティやショッピングが魅力で、夏休みの王道の旅行先として確固たる地位を築いている。

2位には昨年4位から順位を上げたシンガポールがランクインした。時差が少なく、多彩な食文化や最先端の観光施設が充実していることから、特にファミリー層からの支持を集めている。3位は、フライト時間が短く、短期間で気軽に楽しめるリゾートとして人気のグアムが入った。4位の韓国は、グルメやショッピング、KPOPカルチャーなどを目的に、女性グループなどを中心に安定した人気を維持している。近距離から中長距離まで、多様な旅行スタイルに応じた需要が見られた。

注目すべきは5位にランクインしたアメリカ。方面別では西海岸の人気が高く、参加形態を見ると「夫婦」が約2割と多いのが特徴。日本人選手の活躍もありMLB観戦を目的とした旅行が人気となっている。

人気の出発日は、8月9日が最も多く、次いで8月8日、8月11日となった。お盆休み本番を前にした週末に出発が集中しており、8月11日の「山の日」も組み合わせた大型連休で海外旅行を計画される方が多い傾向がうかがえる。近距離リゾートと欧州方面の双方で需要が見られ、旅行スタイルの多様化が進んでいる。





一方で、添乗員付き商品では欧州方面が人気を集めており、海外旅行（添乗員あり）では、イタリアが昨年に続き1位となった。イタリアを目的地とした旅行のうち「新婚」が約30％を占めており、安心して効率的に観光したいハネムーン層から支持を得ている。

2位も昨年同様にスペイン・ポルトガルが続き、ヨーロッパ周遊の定番コースとして根強い人気を維持している。スペインにあるサクラダ・ファミリアは、アントニ・ガウディ没後100年にあたる今年にメインタワー「イエス・キリストの塔」が完成し注目となっている。3位には、昨年から順位を上げたスイスがランクインした。参加形態では「家族」「夫婦」の合計で約8割と、壮大なアルプスの大自然をゆったりとベストシーズンである夏に満喫したい層に選ばれている。

海外旅行（添乗員あり）で人気の出発日は、1位が8月9日、次いで2位が8月7日となった。お盆休み本番を前にした週末に出発が集中しており、金曜の夜から、あるいは日曜に出発して、効率的に休暇をスタートさせる旅行スタイルが主流となっている傾向がうかがえる。





国内旅行（添乗員なし）の全方面合計では、昨年に続き沖縄が1位となった。美しいビーチはもちろん、豊富なホテルのラインナップや多彩な現地観光プランが揃っていることから、根強い人気を誇っている。2位の北海道は、夏の涼しい気候と雄大な自然、そして多彩なグルメが魅力で、避暑地としても選ばれている。3位には関東がランクインした。方面別全体の参加形態別に見ると、「家族」での旅行が全体の約80％を占めており、夏休みを利用し家族で楽しむ旅行が人気となっている。

出発日は、7月18日が1位となり、海の日の3連休を利用した旅行が最も人気を集めている。次いで、お盆休みや山の日の祝日を利用した8月9日、11日が出発のピークとなっている。





国内旅行（添乗員あり）の全方面合計では、昨年に続き東北が1位となった。「青森ねぶた祭」や「秋田竿燈まつり」など東北各地の夏祭りを巡るツアーが人気を牽引している。個人では手配が難しい観覧席が確保されている点や、効率よく複数の祭りを巡れる点が支持される理由。出発日は8月上旬の2日から4日に集中しており、これは東北の夏祭りの開催時期に合わせた動きと考えられる。お盆期間の混雑を避けつつ、この時期ならではのイベントを楽しみたいという意向がうかがえる。

［調査方法］

調査実施日：6月5日（金）

調査対象：対象出発日のJTB商品を申し込みの人（海外旅行：人員、国内旅行：販売額）

対象出発日：7月15日（水）〜8月31日（月）

対象商品：ダイナミックパッケージJTBMySTYLE、ルックJTB、旅物語の国内・海外募集型企画旅行商品

JTB＝https://www.jtbcorp.jp/jp