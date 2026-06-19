ABCマートは、アディダス オリジナルスのT−トゥシリーズを代表する人気モデル「HANDBALL SPEZIAL（ハンドボール スペツィアル）」から、ニットアッパーを採用したABC−MART限定モデルを全国のABCMART GRAND STAGE店舗および公式オンラインストアで発売する。

「HANDBALL SPEZIAL」は、アーカイブモデルから受け継がれるアイコニックなT−トゥデザインやソフトなガムラバーアウトソールなど、ブランドのヘリテージを感じさせるディテールが魅力の一足となっている。

同モデルでは、アッパーに柔らかなニット素材を採用し、クラシックな佇まいに軽やかな表情をプラスした。さらに、通気性に優れたメッシュライナーを備えることで、快適な履き心地を追求している。

ブラウンとネイビーの落ち着いたカラーリングは、デニムをベースにした爽やかなスタイリングはもちろん、幅広いワードローブに自然と馴染む。気負わないストリートスタイルから休日の外出まで、さまざまなシーンで活躍する一足になっている。



「HANDBALL SPEZIAL」

「HANDBALL SPEZIAL」は、レトロなインスピレーションとモダンな快適さを融合している。最大の特徴であるニットアッパーは、ソフトな足当たりと優れた通気性を兼ね備え、快適なフィット感を提供する。滑らかなメッシュライナーが足を優しく包み込み、日常のさまざまなシーンで快適な履き心地をサポートする。また、耐久性に優れたガムラバーアウトソールが安定したグリップ力を発揮し、日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応する。クラシックなデザインと現代的な快適性を兼ね備えた同モデルは、アディダスオリジナルスらしいヘリテージと、今のライフスタイルに寄り添う心地よさを融合したABC−MART限定モデルになっている。

［小売価格］1万5950円（税込）

［発売日］6月18日（木）

エービーシー・マート＝https://www.abc-mart.net/shop