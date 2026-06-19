カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみの「かっぱえびせん」から、甘えびを100％使用した「かっぱえびせん 甘えび」を6月29日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストアの店舗以外では7月6日から期間限定発売する。

1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生したロングセラー商品。2021年9月から、「かっぱえびせん」の中でも撰（え）りすぐりのえびを使用した季節の素材を楽しむこだわりのシリーズを展開し、好評を得ている。

「かっぱえびせん 甘えび」は「かっぱえびせん」ブランドのファンを中心に支持されている期間限定商品。今年は食感を軽やかにリニューアルした。通常の「かっぱえびせん」に比べて、さらに軽やかな食感で「やめられない、とまらない」おいしさを楽しめる商品となっている。

商品特長は、上質な甘みとうま味を持つ甘えびをまるごと100％練り込んでいる。甘えびならではの濃厚なコクとうま味が口の中に広がる。口どけよくリニューアルした軽やかな食感を楽しめる。

パッケージには、リニューアルポイントである軽やかな食感を一目で伝えるため、「New 軽やか食感」と表記している。金色を基調としたデザインに、波をイメージした背景や季節限定ロゴをあしらい特別感を演出している。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：6月29日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：7月6日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp