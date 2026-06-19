お出かけ前に静かな圧をかけてくる愛猫たち 見守りカメラを設置したら…？【書評】
【漫画】本編を読む
猫はクールな生き物だと思われやすいが、一緒に暮らしてみると意外に甘えん坊であることに気づく。自立心を持ちつつも、適度な“構ってアピール”で人間を翻弄する子は多い。飼い主としては、自分を必要としてくれる愛猫の愛情表現がたまらなく愛しくなってしまう。
2匹の愛猫との暮らしを描いた猫コミックエッセイ『ネコトラビット』の作者であるコトラさんは、お出かけ前に愛猫たちから強い圧をかけられるのが恒例となっている。コトラさんが夫のスミさんと出かけようとすると、猫たちは背後から見つめ、静かに怒りをアピールするのだそう。
見守りカメラを設置してからというもの、外出先でも愛猫の姿を見て顔面がトロけるようになったコトラさん夫妻。その姿に自分の日常を重ねる猫飼いさんはきっと多いことだろう。
猫は人間よりも早く年を取り、老いていく生き物。猫の1日は人間が思っている以上に貴重なものであるからこそ、幸せを多く感じられる毎日を提供していきたいもの。コトラさん夫妻の猫愛に触れると、愛猫との向き合い方を見つめ直したくもなる。
文＝古川諭香