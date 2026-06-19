JR東海とJR西日本は、10月から、東海道・山陽新幹線に、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた上級クラス座席を導入する。生活様式や働き方の変化に伴い多様化する消費者のニーズにより一層応えて、様々なシーンで利用できる空間を提供していく考え。

設備の名称は、「Supreme Class」（スプリームクラス）。グリーン車を超える最上位クラスであり、最高の品質やサービスを提供するという想いを「Supreme（最高の）」で表現している。

ロゴは、中央の曲線でSupreme Classの頭文字“S”を表現しており、車窓をイメージした外形の中に東海道・山陽新幹線沿線の特徴的な風景（富士山や海原）を表現している。色は日本の伝統工芸である黒漆や金蒔絵をイメージした色彩としている。

Supreme Classのうち個室タイプは「Cabin」（キャビン）、半個室タイプは「Seat」（シート）という名称で発売する。なお、半個室タイプの座席（Seat）は来年度中にサービス開始する予定。

「Supreme Class」の特長は、レッグレスト付きリクライニングシート、専用Wi−Fi、専用タブレットで個別調整可能な照明・空調・放送等によって上質で快適な空間を提供する。鍵（電子錠）付き扉を設け、プライベート感とセキュリティを確保。車内で提供する飲食サービス（無料）や、特別に購入できる商品を用意した（「のぞみ」「ひかり」にご乗車の場合に限る）。

［サービス開始日］10月1日（木）

［発売日］9月15日（火）

JR東海＝https://jr-central.co.jp

JR西日本＝https://www.westjr.co.jp