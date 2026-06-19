

左から：テックマークジャパン 営業部長の小坂篤史氏、同 代表取締役社長兼CEOの長谷川俊哉氏、島村楽器 代表取締役社長の廣瀬利明氏、ビジョンメガネ 代表取締役社長の安東晃一氏

延長保証制度の設計・運営を行うテックマークジャパンは、「延長保証でノンメカニカル領域に挑む」をテーマに、島村楽器とビジョンメガネとの3社対談ラウンドテーブルを6月17日に開催した。ラウンドテーブルでは、島村楽器 代表取締役社長の廣瀬利明氏、ビジョンメガネ 代表取締役社長の安東晃一氏を招き、楽器やメガネのように、一人ひとりの使い方や愛着、専門的なメンテナンスが重要となるノンメカニカル分野の商材において、延長保証がどのような価値を持つのか、各社の具体的な事例を交えながら議論を交わした。



テックマークジャパン 代表取締役社長兼CEOの長谷川俊哉氏

「当社は、延長保証のパイオニアとして、1994年の設立から30年以上、延長保証サービスを提供してきた実績がある。また、顧客のニーズに応じた最適な延長保証を提案し、オーダーメイドで保証プランを設計している。さらに、膨大な加入データ・修理データをもとにクライアントの販売促進や品質管理などのコンサルティングまで、延長保証に関わる幅広い業務を手がけている」と、テックマークジャパン 代表取締役社長兼CEOの長谷川俊哉氏が挨拶。「延長保証はこれまで、家電や携帯端末など、いわゆる“スタートボタン”があるメカニカル分野が中心だった。その中で当社は、延長保証の新たな領域を開拓するべく、ノンメカニカル分野への展開に挑戦している。今回のラウンドテーブルでは、当社の延長保証をいち早く導入し、成果を上げている島村楽器とビジョンメガネとの対談を通じて、ノンメカニカル分野における延長保証の可能性を探っていく」と、3社対談ラウンドテーブルを実施する趣旨を述べた。



テックマークジャパン 営業部長の小坂篤史氏

対談の開始にあたり、テックマークジャパン 営業部長の小坂篤史氏が、延長保証の概要およびノンメカニカル分野での展開について説明。「延長保証とは、メーカー保証終了後に発生した製品の自然故障に対して、メーカー保証と同等の内容を保証期間を延長し提供すること。消費者にとっては、メーカー保証に加えて、製品の保証期間を長く延ばすことができる。また、メーカーにとっては、消費者の囲い込みと共に、顧客体験の向上を図ることができる」と、延長保証を提供することでのメリットを強調。「ノンメカニカル分野への挑戦として、ビジョンメガネでは、メガネ・サングラス購入者を対象に2019年から延長保証サービス『ビジョンパーフェクト保証』を提供している。対象期間は3年間で、一度も利用しなかった場合には保証料金と同額のクーポンを返礼する。島村楽器では、2017年から電子ピアノを対象に『もしもの安心保証』を提供開始。2019年にギター、2024年にはシンセサイザーと対象製品を広げている。保証期間は5年間で、保証内容を故障原因上位3つに絞ることで価格を抑え、加入しやすい保証を実現している」と、ビジョンメガネと島村楽器が提供する延長保証サービスを紹介した。



島村楽器 代表取締役社長の廣瀬利明氏

そして、島村楽器 代表取締役社長の廣瀬氏、ビジョンメガネ 代表取締役社長の安東氏をゲストに迎えた対談がスタートした。まず、楽器業界・メガネ業界というノンメカニカル分野の2社が延長保証を導入した背景について聞くと、島村楽器の広瀬氏は、「実は10年以上前から電子ピアノの延長保証について顧客から要望が寄せられていた。中には、延長保証があれば島村楽器で買いたいという声もあった。しかし、当社ではどうすればよいのかわからず、長年対応できずにいた。そうした中で、テックマークジャパンの協力を得て、ようやく電子ピアノの延長保証を提供開始することができた」と、顧客からの切実な声がきっかけだったと振り返る。



ビジョンメガネ 代表取締役社長の安東晃一氏

ビジョンメガネの安東氏は、「家電量販店出身の役員が在籍していた時期に、当時家電では当たり前だった延長保証サービスをメガネにも導入できないかという提案があった。そこから研究を開始したのだが、メガネのどの部分が保証対象になるのか、保証条件をどうするのかなど、制度設計には非常に苦労した。1年半ほどかけて設計に取り組み、メガネを対象とした延長保証制度を生み出した」と、苦難を乗り越えて作り上げたサービスなのだと話していた。



テックマークジャパン 代表取締役社長兼CEOの長谷川俊哉氏

テックマークジャパンの長谷川氏から「延長保証サービスを導入後、社内や顧客からどんな反響があったのか」との質問に、島村楽器の広瀬氏は、「当社の場合、導入前から社内での支持率が高かったので、導入後は現場スタッフが積極的に延長保証サービスを提案してくれている。また、メーカー保証が切れた楽器の保証対応への不安が解消されたり、ギターが壊れた際の高額な修理費が延長保証でカバーされたといった声が顧客から寄せられており、現在も現場スタッフのモチベーションは高い水準で推移している」と、スタート時点から付帯率の高いサービスになっているという。一方、ビジョンメガネの安東氏は、「導入当初は現場スタッフからの理解が得られず、『延長保証よりもメガネを売ることに専念したほうがいい』といった声も挙がっていた。しかし、導入開始後には、顧客から延長保証を利用してよかったという声がたくさん寄せられるようになった。特に、子どもの度数変更や破損への修理対応などで、延長保証が有効活用されている。現在は、現場スタッフも延長保証があることで顧客とのつながりが深まっていることを実感しており、保証加入率も上昇している」と、再来店や顧客満足度向上につながるサービスとして評価が高まっていると述べていた。



左から：テックマークジャパン 営業部長の小坂篤史氏、同 代表取締役社長兼CEOの長谷川俊哉氏、島村楽器 代表取締役社長の廣瀬利明氏、ビジョンメガネ 代表取締役社長の安東晃一氏

これからの延長保証サービスの可能性について、島村楽器の広瀬氏は、「当社は楽器を販売するだけでなく、音楽教室の運営もしており、顧客の楽器ライフをトータルサポートしていくことを事業ドメインとしている。その意味でも、延長保証は、顧客が一度購入した楽器を末永く安心して使ってもらうためにピッタリのサービスだと感じている。これまで電子ピアノからギター、シンセサイザーと保証対象を広げてきたが、まだまだカバーできるものはあると思うので、新しい領域にもチャレンジしていきたい。そして、顧客の長い音楽人生をサポートし続けられるよう、引き続き延長保証サービスを提供していく」との考えを示した。ビジョンメガネの安東氏は、「メガネは、見え方の変化や高額な商品に対する破損の心配など、使い続けるのに不安を感じている人も多い。その中で、延長保証は、自分に合ったメガネを長く使い続け、快適な生活を送ってもらうために欠かせないサービスだと思っている。また、延長保証があることで、ビジョンメガネのブランド価値向上にもつながっていると感じている。これからも顧客の期待に応えられるよう、サービス品質はもちろん接客の質も高め、延長保証と共に成長していきたい」と、さらなる企業成長に向けて意欲を見せていた。

最後にテックマークジャパンの長谷川氏は、「この対談を通じて、延長保証サービスは、単に保証期間を延ばすだけでなく、顧客との接点を広げ、リピート顧客を増やすためのツールになり得る可能性が十分にあることを実感した。これからも、延長保証サービスを提供する企業の発展に寄与できるよう、当社としても最大限の努力を続けていく」と語り、対談を締めくくった。

テックマークジャパン＝https://www.techmark.co.jp/

島村楽器＝https://www.shimamura.co.jp/

ビジョンメガネ＝https://www.vision-megane.co.jp/