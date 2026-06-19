【グアダラハラ（メキシコ）＝細田一歩】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ａ組はメキシコ（世界ランキング１４位）が韓国（同２５位）を破り、１位での決勝トーナメント進出を決めた。

チェコ（同４０位）は南アフリカ（同６０位）と引き分けた。Ｂ組はカナダ（同３０位）がカタール（同５６位）を圧倒し、Ｗ杯初勝利。スイス（同１９位）はボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）

メキシコ１―０韓国

共同開催国のメキシコが、接戦を制して２連勝。互いに攻めあぐねて無得点で迎えた後半開始早々、韓国の守護神・金承奎（キムスンギュ）のキャッチミスからのこぼれ球を、ロモが押し込んで先制した。韓国は終盤、左サイドからの攻撃で絶好機を作ったが、相手の堅守に阻まれた。

韓国は痛恨の連係ミスで勝ち点を失った。５０分、ハイボールをＧＫの金承奎（キムスンギュ）がキャッチしたが、着地点にいた味方と交錯してボールをこぼし、無人のゴールへ流し込まれた。２大会連続の決勝トーナメント進出は第３戦へ持ち越しとなり、金承奎は「もう一度、結束して戦いたい」と話した。

韓国・洪明甫（ホンミョンボ）監督「プラン通りに戦った。悪くはなかった。あのように（連係ミスで）失点したのは残念。１次リーグ最後の試合に全力を尽くす」