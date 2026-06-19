プライベート感満載♡【乃木坂46・金川紗耶】の“カメラロールの中身”を特別に大公開！

「『Same numbers』の衣装はドレッシーだけどイマドキ感もあって、本当に可愛いんです。ドレスはきゃしゃなのに、アクセはゴツいのがポイント」

「美容室で髪質改善をした直後♡ 今、髪をのばしているところだから月1で通いたい！」

「渡辺直美さんの東京ドーム公演でゲットしたカプセルトイ。まさかチケットが当たると思っていなかったから超ラッキーでした！下の写真は、ライブで4期生全員がつけたサングラス！私はきつね色＝黄色をつけました」

「手作りの塩パン。トリュフバターとトリュフ塩で贅沢に仕上げました！次はなかにあんこを入れてみる予定です」

「発酵前の塩パンってなんか可愛い♡ パン作りは無心でいられるからストレス発散にもなるし、おいしいし、一石二鳥」

「ミーグリのとき、メンバーがデジカメで撮ってくれた1枚。ちょっと大人っぽいワンピースは私物です！」

「最近発売された『愛って羨ましい』のMV撮影で海に行ったので、メンバーの柴田柚菜ちゃんとパチリ。水平線がキレイだったー！」

「最近買ったZARAの靴が可愛くて楽ちんでお気に入り。あんまり写ってないけど（笑）」

「これもミーグリのときの写真。青いシャツ×メガネのコンビがおしゃれだなと思っていて、最近すごく好き♡」

「餃子は得意料理！こだわりはお肉のほかにキャベツと豆腐ときのこを入れているところで、焼き目も完璧」