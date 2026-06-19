東京＆大阪で“ポチャッコ”のテーマカフェ開催へ！ ウェイター姿の描き下ろしグッズが登場
サンリオの人気キャラクター、ポチャッコのテーマカフェ「POCHACCO CAFE」が、7月2日（木）から期間限定で、東京の「BOX cafe＆space東京ソラマチ店」と大阪の「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」で開催される。
【写真】シックなウェイター姿がかわいい！ 「POCHACCO CAFE」メニュー＆グッズ一覧
■モノクロ調がオシャレ
今回開催される「POCHACCO CAFE」は、モノクロの世界観の中にブルーやグリーンの差し色で涼しげな雰囲気を演出したカフェで、本イベントのために描き下ろされたウェイター姿のポチャッコがモチーフのメニューやオリジナルグッズを展開する企画。
メニューは、キービジュアルの背景に飾ってある額縁をイメージした「ポチャッコの額縁たまごサンド」や、ゆで卵のポチャッコがちょこんと乗った「ポチャッコのきのこクリームパスタ」など写真映えするラインナップが登場。
また、ポチャッコの好きなバナナアイスを添えた「ポチャッコのブラッククリームブリュレ」、レモンゼリー入りの爽やかな「レモンスカッシュフロート」といった夏にぴったりなデザートもそろう。
さらに、カフェの世界観を自宅でも楽しめる「ダイカットステッカー」、「グラス」、「フラットポーチ」などオリジナルグッズも販売される。
ちなみに、事前予約者には特典として「チケットケース」を用意。加えて、飲食の会計3000円ごとに数量限定で「クリアカード」1枚を提供するという（価格は税込）。
「POCHACCO CAFE」は、東京・押上の「BOX cafe＆space東京ソラマチ店」で7月2日（木）〜8月16日（日）、大阪・天王寺の「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」で7月2日（木）〜8月9日（日）の間オープン。公式サイトでは、6月19日（金）18時00分より予約受付を実施中だ。
【写真】シックなウェイター姿がかわいい！ 「POCHACCO CAFE」メニュー＆グッズ一覧
■モノクロ調がオシャレ
今回開催される「POCHACCO CAFE」は、モノクロの世界観の中にブルーやグリーンの差し色で涼しげな雰囲気を演出したカフェで、本イベントのために描き下ろされたウェイター姿のポチャッコがモチーフのメニューやオリジナルグッズを展開する企画。
また、ポチャッコの好きなバナナアイスを添えた「ポチャッコのブラッククリームブリュレ」、レモンゼリー入りの爽やかな「レモンスカッシュフロート」といった夏にぴったりなデザートもそろう。
さらに、カフェの世界観を自宅でも楽しめる「ダイカットステッカー」、「グラス」、「フラットポーチ」などオリジナルグッズも販売される。
ちなみに、事前予約者には特典として「チケットケース」を用意。加えて、飲食の会計3000円ごとに数量限定で「クリアカード」1枚を提供するという（価格は税込）。
「POCHACCO CAFE」は、東京・押上の「BOX cafe＆space東京ソラマチ店」で7月2日（木）〜8月16日（日）、大阪・天王寺の「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」で7月2日（木）〜8月9日（日）の間オープン。公式サイトでは、6月19日（金）18時00分より予約受付を実施中だ。