『映画ちいかわ』コラボカフェ3都市で開催決定！ 「人魚の煮つけ」など意味深メニューも
『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェが、東京・渋谷、大阪・心斎橋、愛知・名古屋にあるPARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店で期間限定で順次開催される。
【写真】みんなも食べれるよ！ 「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」も登場
■意味深メニューが続々
今回開催が決まったの「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、映画原作（島編）のストーリーを基にメニューを展開するコラボカフェ。
作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューを、フード3品、デザート4品、ドリンク6品（内テイクアウト対応3品）、サイド2品、テイクアウト１品、の計16品とフルラインナップで用意する。
「島二郎のカツカレーと貝汁」「うさぎのびんよよパンケーキ」のほか、「セイレーンのたいへんよく漬けましたプレート」「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」、島民が檻のようなものに入れられた「島民のタンサン！？ドリンク」など意味深なメニューも並ぶ。カフェは事前予約優先だが、テイクアウトは予約不要。
また併設のグッズショップではメニューに使用しているグッズを中心にカフェオリジナル商品のほか、映画一般商品も一部販売。グッズショップはカフェ利用の有無にかかわらず、誰でも利用できる。
映画の鑑賞前には気分を高めるプレスポットとして、また鑑賞後には作品の余韻に浸りながら語り合える場として楽しめることだろう。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、7月10日（金）から9月14日（月）まで渋谷PARCO店で、7月24日（金）から9月28日（月）まで心斎橋PARCO店で開催。名古屋PARCO店の開催概要およびホームページの詳細は、追って発表される。
【写真】みんなも食べれるよ！ 「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」も登場
■意味深メニューが続々
今回開催が決まったの「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、映画原作（島編）のストーリーを基にメニューを展開するコラボカフェ。
「島二郎のカツカレーと貝汁」「うさぎのびんよよパンケーキ」のほか、「セイレーンのたいへんよく漬けましたプレート」「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」、島民が檻のようなものに入れられた「島民のタンサン！？ドリンク」など意味深なメニューも並ぶ。カフェは事前予約優先だが、テイクアウトは予約不要。
また併設のグッズショップではメニューに使用しているグッズを中心にカフェオリジナル商品のほか、映画一般商品も一部販売。グッズショップはカフェ利用の有無にかかわらず、誰でも利用できる。
映画の鑑賞前には気分を高めるプレスポットとして、また鑑賞後には作品の余韻に浸りながら語り合える場として楽しめることだろう。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、7月10日（金）から9月14日（月）まで渋谷PARCO店で、7月24日（金）から9月28日（月）まで心斎橋PARCO店で開催。名古屋PARCO店の開催概要およびホームページの詳細は、追って発表される。