バスについて知ってもらいもっと乗ってもらおうと防府市の小学校でバスの乗り方教室が開かれました。



バスの乗り方を学ぶのは防府市の西浦小学校の1・2年生です。



防府市では毎年、バスを身近に感じてもらおうと市内の小学校でバスの乗り方を教えています。



教わった通りに児童たちも実際にバスに乗り込んでいきます。



もし高齢者や障害のある人が乗ってきたときは席を譲ること、降りるときは飛び出さず左右を見ることなどバスに乗るときの大切なルールについて学びました。





さらに…「運転手がスロープ出して車いすが乗れるようになっています」バスに備えられているバリアフリーの機能を実際にみて公共交通機関にはいろいろな人が乗れることも勉強しました。児童「楽しかったいろいろ学べたし乗ったりしたから」「切符（整理券）をはじめてとったので大きくなったらやりたい」防長交通 防府営業所 河田 将司所長「長期の休み春休み、夏休み、冬休みに子ども50円キャンペーンをやっているので 気軽にバスに乗ってバス旅行などを家族でしてもらえると嬉しい」防長交通では2年前にすべての路線バスがICカード対応となりました。ICカードの利用を広げようと小学生に向けた教室のあとには高齢者に向けてICカードでのバスの乗り方教室も行っています。