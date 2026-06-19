シンクロナイズドスイミングチーム「ABUウォーターボーイズ」で活動する男性が、がんと向き合った自身の経験を中学生に語りました。



「ABUウォーターボーイズ」代表の石田雄一さん

「抗がん剤の副作用髪抜けるよってよく言うやん。抜けます」

「コロコロやってみました。・・・とれるんよ」





中学生「え～」長門市の深川中学校で「命」をテーマに行われた道徳の授業。講師を務めたのはシンクロナイズドスイミングチーム「ABUウォーターボーイズ」代表の石田雄一さん・42歳です。石田さんは、去年の春、血液のがん「悪性リンパ腫」と診断されました。石田雄一さん「1年後とかに自分はもしかしたらおらんかもしれんなそれまで過ごしてた当たり前の日常が特別だったんだと感じた。」3カ月の入院を経て、チームにも復帰しましたがいまだに副作用と向き合い続け「日常のありがたさ」を噛み締めていると言います。石田雄一さん「当たり前って当たり前じゃないから。食べられることもうらやましい僕、今まだ食べられないんで。味覚まだ半分くらいしかかえってきてないし、唾液もあまり出ないんで今もガム噛みながらやってます。今 何々できるみたいなことをほんとに喜んでやってほしい」生徒「いつも自分ができていることも当たり前って思わずにうれしいことなんだと感じながら生きたい」「自己中心的な生き方でなく、家族のため 人のために生きられるようになりたい」石田さんは、「やれることを やれるときにどんどんやってほしい」と生徒たちに呼びかけていました。