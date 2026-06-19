サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。初出場のW杯で体験した「鳥肌」エピソードを披露した。

この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」に沿って自身がW杯初出場となった14年のブラジル大会を回想。初戦のコートジボワール戦では「僕、ベンチにいてアップのときから会場の雰囲気に飲まれているんですね」と当時の緊張を振り返った。

「いつも気にかけてくれてた」というエース・本田圭佑はその日も「“お前がそんな緊張しているのを初めて見たわ”と言ってくれて」と説明。「さすがにこの舞台は緊張しますね」と萎縮する柿谷に「“まあ見とけ。オレが点取るから、それでみんな緊張なくなるから”」と声をかけてきたと明かした。

その宣言通り前半16分に「始まってすぐ本田さんがゴール決めた」といい「鳥肌立ちすぎて…一緒にベンチで戦ってるはずなのにもうサポーターみたいな気持ちになっちゃって」と苦笑い。ゴールを決めた本田がベンチに戻るのを「僕、もう一番前で、こうやって（両手を広げて）待ってました。もう、うれしすぎて。カッコよすぎて。世界の、あのワールドカップの舞台で」と大興奮だった。